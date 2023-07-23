Haber: Damla Oya Erman

iPhone 15 ne zaman çıkacak?

Apple'ın bu yıl tamamen yeni bir iPhone serisi duyurması bekleniyor. Bu seride iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max yer alacak. Aşağıda görebileceğiniz gibi, son yedi yılda iPhone çıkış tarihleri son derece düzenli olmuştur. 2017'de iPhone X ve COVID-19 gecikmeleri nedeniyle iPhone 12 serisi öne çıkanlar arasındadır.

İşte en son iPhone çıkış tarihlerinin zaman çizelgesi:

iPhone 14 Plus: 7 Ekim 2022

iPhone 14: 16 Eylül 2022

iPhone 13: 23 Eylül 2021

iPhone 12: 23 Ekim 2020

iPhone 11: 20 Eylül 2019

iPhone XS: 21 Eylül 2018

iPhone X: 3 Kasım 2017

iPhone 8: 22 Eylül 2017

iPhone 7: 16 Eylül 2016

Geçmiş yıllarda gördüğümüz gibi iPhone, Apple'ın her yıl çıkan en önemli ürünüdür . Bu, şirketin diğer tüm ürünleri üzerinde iPhone 15 üretimine öncelik vermesi anlamına gelir. Tedarik zinciri zorlukları veya aksaklıkları ortaya çıkarsa, Apple diğer ürünleri ertelemek yerine öncelikle iPhone 15 çıkış tarihini erteleyecektir.

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max stokları yetersiz mi?

Apple, iPhone 15'in üretiminde bir engelle karşılaşmış gibi görünüyor. Son bir rapora göre, Apple, ekranın etrafındaki çerçeveleri önemli ölçüde azaltma planı nedeniyle iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max üretimini ölçeklendirme konusunda zorluklarla karşı karşıya.

Şu an için Apple, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max çıkışını ertelemeyi düşünmüyor. Bunun yerine, şirket cihazları Eylül ayında normalde duyurmayı ve piyasaya sürmeyi planlıyor, ancak sınırlı sayıda üretim yapılacak.

iPhone 15'te neler yeni?

Hızlı bir hatırlatma olarak, bu yıl iPhone 15 serisinde birçok farklı değişiklik bekleniyor. İşte kısa bir özet:

Tüm modellerde şarj için USB-C.

Tüm seride daha ince çerçeveler.

Dinamik Ada, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'a da gelecek.

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'ta yeni bir titanyum kaplama.

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'ta 3nm üretim süreci kullanılarak yapılan yeni bir A17 Bionic çip bekleniyor. Apple'ın çipler için 3nm üretimi ilk kez kullanacak ve performansın ve verimliliğin artmasını sağlayacak.



iPhone 15 Pro Max, arka kamerada iyileştirilmiş optik yakınlaştırma için bir periskop lens kullanacak.