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Üst üste 8. kez pole pozisyonu kazanan Verstappen, Ayrton Senna'ya ait rekora ortak oldu.

İtalya'nın Imola kentinde yer alan 4,9 kilometrelik Enzo ve Dino Ferrari Pisti'nde 63 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 14.746 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebe yerleşti.

Emre Belözoğlu: Son hafta her şeyimizi ortaya koyacağız

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