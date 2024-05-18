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Konseri Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Müze Müdürü Şahan Kırçın, öğrencilerin aileleri ve müzikseverler dinledi.

Konservatuvar öğretim görevlileri Çisem Önver Zafer, Sela Can Dökmeci ve Bilge Su Karaca da konserde öğrencilerini yalnız bırakmadı.

Geleceğin sanatçıları olarak anılan konservatuvar öğrencileri piyano, yan flüt ve kontrbasla açık havada gerçekleşen konser de dinleyicilerden alkış aldı.

Müzesin bahçesinde sergilenen Roma ve Yunan uygarlıklarından kalma arkeolojik eserler arasında sahne alan öğrenciler, klasik batı müziğinden eserler seslendirdi.

"11. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" 26 Mayıs'a kadar sanatseverlerle buluşacak

"11. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" 26 Mayıs'a kadar sanatseverlerle buluşacak

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