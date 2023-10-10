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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaledere Mahallesi Gogina Sokak'ta, 6 Ekim'de işe gitmek üzere evinden ayrılan Necati Balcı'ya (49), seyir halindeki motosikletten ateş açılmasına ilişkin çalışma yürüttü.

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