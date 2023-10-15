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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.İ, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İş yeri sahiplerinden Necati Balcı, 6 Ekim'de evinden çıkarken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmış, bu olaya ilişkin 5 kişi tutuklanmıştı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Ekim Cuma gece saatlerinde Yüceler Mahallesi'nde Necati, Nebati ve Zeki Balcı kardeşlere ait depoya kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açılmasının ardından çalışma başlattı.

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