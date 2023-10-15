ORDU 


Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Ekim Cuma gece saatlerinde Yüceler Mahallesi'nde Necati, Nebati ve Zeki Balcı kardeşlere ait depoya kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açılmasının ardından çalışma başlattı.

Muğla açıklarında 110 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla açıklarında 110 düzensiz göçmen kurtarıldı


Olayla ilgili şüpheli B.İ. gözaltına alındı


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.İ, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İş yeri sahiplerinden Necati Balcı, 6 Ekim'de evinden çıkarken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmış, bu olaya ilişkin 5 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: AA