Zor bir maçın kendilerini beklediğini anlatan 24 yaşındaki orta saha, "Shakhtar çok güçlü bir takım. Arda Turan hocamız da orada. Oyun sistemini de biliyoruz. İyi bir maç olacak. Taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Takım olarak iyi hazırlandık. Güzel bir maç çıkarmak istiyoruz. İkinci maça avantajlı şekilde gitmek istiyoruz." diye konuştu.

Hazır olduğunu belirten genç oyuncu, "Üç hafta önce son maçımı oynadım. Sonrasında 5-6 gün izin yaptım. Pek bir şey kaybetmedim. Transfer oldum ve kampa katıldım. Yarın oynamam için hocamın ve sağlık ekibinin onay vermesi gerek. Son karar onların ama yarın için hazırım." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı taraftarların önünde ilk maçına çıkacağı için heyecanlı olduğunu vurgulayan Orkun, şunları kaydetti:

"İmza töreninden daha az bir heyecanım var. Yarın en iyi yaptığım şeyi yapacağım, futbol oynayacağım. Yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Taraftarlarımız stadı dolduracak. Bize destek olacaklar. Bizim işimizi taraftarlarımız kolaylaştıracak."

"Demir Ege'yi çok beğeniyorum"

Siyah-beyazlı futbolcu, orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ın geleceğinin parlak olduğunu belirtti.

Genç futbolcuya çok güvendiğini belirten Orkun, "Kimle oynayacağımıza kararı ben veremem. Demir Ege'yi çok beğeniyorum. Portekiz'de karşılıklı oynadık. Önü açık kaliteli bir oyuncu. Ben ona güveniyorum. Hocam nasıl istiyorsa öyle oynayacağız. Herkesle iyi anlaşıyorum. Orta sahada herkesle iyi bir uyum sağlayacağımı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kulübün efsanelerinden biri olmayı istediğinin altını çizen Orkun Kökçü, "Buraya gelirken de kafamda bunu kurdum. Kararımı da öyle verdim. Beşiktaş beni tutmak isterse sonuna kadar buradayım. Avrupa'ya gideyim kafasında değilim. Burada mutluyum, mutlu olduğum yerdeyim. Hayat olarak da mutlu olacağımı düşünüyorum. Feyenoord altyapısından çıktım, orada mutlu oldum. Şimdi yine mutlu olduğum yerdeyim. Şu an Beşiktaş'a konsantreyim. İsterlerse sonuna kadar Beşiktaş'ta kalırım." sözleriyle konuşmasını tamamladı.