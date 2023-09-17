Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 13 Eylül'de Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Ahmet K'nin öldürülmesiyle ilgili 19 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı belirlenen 6 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 14'ü serbest bırakıldı.

AA