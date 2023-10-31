Osmaniye

Kahramanmaraş merkezli afette dükkanları kullanılamaz halen gelen esnafın, yeniden işiyle buluşabilmesi için AFAD ve Osmaniye Valiliği koordinasyonunda, Bahçe Kaymakamlığı ile Bahçe Belediyesince başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda İslam, Yeni ve Bahçelievler mahallelerindeki 4 bölgede yapımına başlanan 95 prefabrik iş yerinden 65'i tamamlandı.

Her biri 24 metrekare tasarlanan geçici işletmelerin anahtarları, hak sahiplerine veriliyor.

"Esnafımızın tepkisi çok olumlu"

Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, boyanan prefabriklerin elektrik ve su tesisatlarının kurulması ve klima takılmasının ardından teslim edildiğini söyledi.

Dükkanların önündeki yollara sıcak asfalt dökülmesi için ihaleye çıktıklarını dile getiren Baz, "Hak sahipleri yavaş yavaş dükkanlarına yerleşmeye başladı. Esnafımızın tepkisi çok olumlu. Ticari faaliyetlerine başlayan esnafımız, evlerine ekmek götürmenin, hayata tekrar tutunmanın mutluluğunu yaşıyor." diye konuştu.

Baz, 6 Şubat'taki depremlerde ilçede 1500 konutun yıkıldığını, çok sayıda yapının da zarar gördüğünü hatırlattı.

Kalan geçici iş yerlerinin yapımı ile bitenlerin tesliminin hızla sürdüğünü belirten Baz, "Milletimizle bir ve beraber olarak, devletimizin verdiği destek ve kendi imkanlarımızla buraları tekrardan ayağa kaldırmaya çalışıyoruz." dedi.

Baz, prefabriklerin yanı sıra yapımına başladıkları 50 betonarme iş yerinden 15'inin tamamlandığını ve hak sahiplerine teslim edildiğini sözlerine ekledi.

"Çalışmak bizi dinç ve ayakta tutuyor"

Yeri yerinde işinin başına geçen çiğ köfteci Musap Mükremin Güler, projeden memnun olduğunu ifade ederek "Ağır hasarlı olması nedeniyle işletmemin yıkımına karar verildi. Birkaç ay içerisinde de çok şükür dükkanımız yapıldı. Mağduriyetimiz yok, sağ olsunlar her konuda yardımcı olundu. Hepsine teşekkür ediyorum. Çok şükür işimize, para kazanmaya başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Afette kuaför dükkanı yıkılan Aysel Kaya da eski düzenini kurmaya çalıştığını belirterek şunları kaydetti:

"Tekrar hayata dönmek, bir yerden başlamak lazım. Çalışmak bizi dinç ve ayakta tutuyor. Depremde kayıplarımız oldu, psikolojik olarak da kötüydük. Şimdi çalışmak iyi gelecek. Birçok şeyi unutamayacağız ama bu zorlukları elbet atlatacağız."