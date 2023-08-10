Ankara

OSTİM'deki firmaların ihracatını artırmak amacıyla yaklaşık 1 ay önce "OSTİM Dijital Mağaza" projesi başlatıldı.

Buradan ilk ihracat da Afrika ülkesi Mozambik'e yapıldı. Halen OSTİM'deki 11 firmanın yer aldığı dijital mağazaya, Türkiye genelindeki tüm firmaların dahil olması, böylelikle sanayicilerin e-ticaretle ihracatlarını artırması amaçlanıyor.

OSTİM OSB Müdürü Adem Arıcı, ihracatı artırmaya yönelik çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Bununla ilgili bir Dış Ticaret Koordinatörlüğümüz var. Birçok kümemizde de ihracatın artırılmasına yönelik projeler yürütüyoruz." dedi.

Arıcı, söz konusu projeyi firmaların ürünlerini e-ticaret platformlarında satmaları ve böylelikle dünyanın her noktasına ulaştırmaları amacıyla başlattıklarını söyledi.

Dijital mağazada henüz 11 firmanın yer aldığını, hedefin ilk etapta bu sayıyı 50'ye çıkarmak olduğunu ifade eden Arıcı, "OSTİM'deki bütün firmaların burada yer almasını istiyoruz. Çünkü inanıyoruz ki firmalar, bu mağazada ürünlerini son kullanıcı da dahil olmak üzere dünyanın tüm ülkelerine satabilecek ve ihracatlarını artırabilecekler." diye konuştu.

Dijital Mağazanın ülkedeki tüm firmalara açılması planlanıyor

OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörü Esma Akyüz de yaklaşık 5 yıl önce Dış Ticaret Koordinatörlüğünü kurarak sanayicilere hizmet vermeye başladıklarını bildirdi.

Yeni dünyada e-ticaret ve e-ihracatın önemli başlıklar arasında yer aldığını vurgulayan Akyüz, proje kapsamında sanayicilerin ihracat süreçlerine öncülük etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Akyüz, OSTİM bünyesinde jeneratör üretimi yapan bir firmanın bu mağazada yer aldığını ve ilk ihracatını da Mozambik'e yaptığını aktararak, "Bu gelişmeler bizi gururlandırıyor. Çok güçlü üreticilerimiz, sanayicilerimiz var. Bunun gibi örnekleri yakında daha çok görüyor olacağız. Daha fazla firmamızın katılımıyla mağazamız büyüyüp güçlenecek ve belki dünyanın en büyük pazar yerlerinden birini de OSTİM olarak oluşturabileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu projeyle geleneksel ve elektronik ihracatı birleştirdiklerini anlatan Akyüz, şunları kaydetti:

"Giremediğimiz pazarlara e-ihracat sayesinde anlık ulaşabiliyoruz. Aslında biz bu projede, sadece bir e-ihracat portalı üzerinden bir çalışma yapmıyoruz. Aynı zamanda bir teknik ekibimiz var. Bu ekip de mağazadaki firmalar için ticari istihbarat kanallarını kullanarak geleneksel ticaret operasyonlarında firmalara destek oluyor. Yaklaşık 6 dilde hizmet veren teknik ekip, firmalardan fotoğraflarını alıyor, anahtar kelime ve reklam çalışmaları yapılıyor. Amaç, hiç ihracat yapmamış bir firmamıza ihracat yaptırmak, ihracatı olan firmalarımızın da pazar sayılarını artırmak."

Akyüz, sadece OSTİM'den değil, Ankara genelinden firmaların da Dijital Mağazaya başvurularının kabul edildiğini belirterek, gelecek dönemde mağazayı Türkiye genelindeki tüm firmalara açmayı planladıklarını duyurdu.

OSTİM Dijital Mağazada yer alan firmaların şu an ağırlıklı olarak enerji, araç üstü ekipman, iş ve inşaat makineleri, medikal ve raylı taşıtlar sektörlerinde faaliyet gösterdiği bilgisini veren Akyüz, "Projenin geliştirilmesinde de Ticaret Bakanlığı ile görüşmeler devam ediyor. Yeni nesil ihracat desteklerinden faydalanılıyor." ifadesini kullandı.

"Mozambik'in köyündeki son kullanıcıya ulaşma fırsatı yakaladık"

Proje kapsamında ilk ihracatı Mozambik'e yapan Alimar Jeneratör firmasının Yurt Dışı Satış ve Pazarlama Direktörü Onur Arık, dijital medya ve dijital pazarlama kanallarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Arık, projeye en başta dahil olduklarına işaret ederek, "Bu daha önce temasımız olmayan son kullanıcılara dünyanın neresinde olursa olsun rahatlıkla ulaşmamızı sağlıyor. Kendi ihracat ekiplerimizle birçok ülkedeki farklı ticari kanallara ulaşma şansımız oluyor ama 'OSTİM Dijital Mağaza' sayesinde Mozambik'in bir köyündeki son kullanıcıya ulaşma fırsatı yakaladık." dedi.

OSTİM Dijital Mağazaya "t.ly/gTCIF" linkinden erişim sağlanabiliyor.

AA