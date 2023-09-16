Haber: Mert Osman Erman

Ovidio Guzmán, babası tarafından kurulan güçlü Sinaloa uyuşturucu kartelinin başında olduğu şüphesi altında.

Ovidio ayrıca düğününde şarkı söylemeyi reddeden bir şarkıcının cinayetini emretmekle suçlanıyor.

Ocak ayında Meksika'nın kuzey eyaleti Sinaloa'da gözaltına alındı ve o zamandan beri tutuklu bulunuyor.

İadesi ile ilgili bir açıklamada ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, "Bu eylem, kartelin operasyonlarının her yönüne saldırmak için Adalet Bakanlığı'nın çabasının en son adımıdır," dedi.

"Kartellere karşı mücadele, adalet peşinde hayatlarını veren birçok Amerika Birleşik Devletleri kolluk kuvveti ve Meksika kolluk kuvveti ile askerinin inanılmaz cesareti gerektirdi," diye ekledi.

Bay Garland ayrıca Ovidio'nun ABD'ye gelmesindeki yardımları nedeniyle Meksika hükümetine teşekkür etti.

Meksika makamlarının iadesine dair hemen bir tepkisi olmadı.

Bu, 33 yaşındaki babasının karısı Emma Coronel'in, 2021 yılı Kasım ayında uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla mahkum edilmesinin ardından ABD'deki hapisten serbest bırakılmasından günler sonra geldi.

Kocası, Sinaloa kartelinin başında olduğu için Colorado'daki bir süpermax hapishanede ömür boyu hapis cezası çekiyor.

Ovidio Guzmán, 1980'lerin ve 90'ların ortalarında Griselda López ile ilişkisi sırasında El Chapo'nun sahip olduğu dört çocuktan biridir. Onlardan en büyüğü olan Edgar, 2008'de bir kartel çatışmasında öldürüldü.

El Chapo ayrıca önceki evliliğinden ve sonraki ilişkisi olan Coronel'den başka çocuklara sahiptir.

Guzmán, "El Ratón" (Fare) olarak da biliniyordu ve altı aylık bir gözetleme operasyonunun ardından Culiacán şehri dışında gözaltına alındı.

Çatışmada 29 kişi öldü ve kartelin üyeleri polis takviyelerinin şehre ulaşmasını engellemek için otobüsleri ve arabaları yaktılar.

Ovidio, konvoyu saldırganlarının saldırmasından korkulduğu için helikopterle Meksika Şehri'ne gönderildi.

Haziran 2020'de güvenlik güçleri kısa bir süreliğine onu gözaltına aldı ama Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, Sinaloa silahlı adamlarının otobüsleri ateşe verdiği ve polis ve askerlerle silahlı çatışmaya girdiği riski göze almadan onu serbest bırakmalarını emretti.

O tarihten sonraki 18 ay boyunca saklandıktan sonra Ocak 2023'te tekrar gözaltına alındı.

Sinaloa karteli, ABD yasal yetkililerine göre, ABD'ye 1,000 tonun üzerinde kokain, marihuana, metamfetamin ve eroin kaçırdığı tahmin edilen trans uluslu bir suç örgütüdür.

Kartelin tetikçileri, gücünü pekiştirmek için rakip çetelerin üyelerini kaçırdı, işkence yaptı ve öldürdü.

Üyeler, Meksika ve Orta Amerika'daki polis memurlarını ve üst

düzey politikacıları rüşvet vererek uyuşturucu gönderilerini görmezden gelmeye veya hatta karteli gelecek baskınlar konusunda uyarıda bulunmaya ikna ettiler.