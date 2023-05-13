BURSA- Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından, Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Bursa'da Büyük Buluşma' konseri düzenlendi. İlginin yoğun olduğu konserde Özcan Deniz ve Derya Uluğ çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu seyircilere unutulmaz bir konser verdi. Konserin ilgi odağı Anadolu rengi Togg T10X oldu.

Özcan Deniz, 'Zorun Ne Benle Aşk' adlı şarkısıyla başladığı konserinde Bursalılara keyifli bir gece yaşattı. Bakan Varank, eşi Esra Varank ile birlikte seyircilerin arasında konseri takip etti. Konser sırasında Togg da sahnede kalmaya devam etti. Derya Uluğ konseri öncesinde de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursalıları selamladı. "Bursalılar, o kadar çok sevdi ki geçen sene olduğu gibi bu sene de Derya Uluğ Hanımefendi bizlerle birlikte. Gençlik Haftasını bu yıl coşku içinde karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

HABER: ERCAN AYDIN