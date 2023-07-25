İSTANBUL - Katılımcılara farklı alanlarda kendilerini geliştirme ve yeni beceriler edinme fırsatı sunan kurslar ayrıca özel gereksinimli vatandaşlar için sosyalleşme imkanı da sağlıyor. 6-12 yaş çocuk grubu ve 16-30 yaş yetişkin grubu olarak iki ayrı yaş grubuna yönelik düzenlenen kurslarda, drama, ritim-müzik, resim, nikah şekeri yapımı, takı tasarım, ahşap süsleme-boyama gibi çeşitli branşlar bulunuyor. Katılımcılar, eğitimlerin sonunda alacakları katılım belgesiyle başarılarını taçlandırma imkanına sahip olacaklar.

HABER: METE YILMAZ