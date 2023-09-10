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Pakistan, Torkham sınırını, iki ülkenin sınır güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmaların ardından 6 Eylül’de kapatmıştı.

Pakistan ve Afganistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı , yeniden açılması için yapılan görüşmelerde ilerleme sağlanamaması nedeniyle 5 gündür kapalı.

Açıklamada, gece boyunca süren çatışmada bir askerin yaşamını yitirdiği aktarılırken, militanların hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

Pakistan ordusunca yapılan açıklamada, güvenlik güçleriyle militanlar arasındaki çatışmanın ülkenin Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kuzey Veziristan bölgesindeki Mir Ali ilçesinde çıktığı belirtildi.

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