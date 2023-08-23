Haber: Mert Osman Erman

Sonunda tüm sekiz kişi, 12 saatten uzun süren bir operasyonla kurtarıldı.

Bir askeri helikopter bir çocuğu kurtardı, karanlık çöktükten sonra ip uzmanları geri kalan grubu kurtardı.

Grup, arabanın iki kablosunun kopmasıyla okula giderkenyolda kaldı.

Vadi yüksek rüzgarlarda tehlikeli bir şekilde 274m (900ft) yukarıda sallanır halde kaldı.

Biri kurtarılan çocukların amcası olan Fahim Udin Shah, "Bölge için kıyamet gibi bir şeydi. Herkes evlerinden dışarı çıktı [operasyonu gözlemlemek için]. Neredeyse her evden bir çocuk buradaydı," dedi.

Pakistan ordusu, kurtarma görevinin "son derece zor ve tehlikeli" olduğunu söyledi.

Olay, Salı günü yerel saatle 07:00 civarında (02:00 GMT) Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Battagram şehrine yakın bir yerde meydana geldi.

10 ile 16 yaşları arasında değişen altı çocuk ve iki yetişkin sıkışıp kaldı.

Çocuklardan biri olan bir genç erkek, bir yetişkin olan Gulfaraz adlı bir yolcunun yerel medyaya söylediğine göre bir kalp rahatsızlığına sahip ve birkaç saat boyunca baygın haldeydi.

Bir kurtarma görevlisi, bir çocuğun da "sıcaklık ve korkudan" bayıldığını ancak bu çocuğun aynı çocuk olup olmadığı net değildi. Teleferik köyü Jangri'yi, okulun bulunduğu Batangi'ye bağlıyor.

Teleferik, Allai vadisinin karşısına geçmek için yaygın ve ucuz bir ulaşım aracıdır - dağlık arazideki iki saatlik bir yolculuğu sadece dört dakikaya indirir.

Kablo aniden koptuğunda, araba günün beşinci seyahatini yapıyordu.

Yetkilileri krize dikkat çekmek için megafonlar kullanan yerel halk, uzak konumlarına ilk kurtarma helikopterinin gelmesi en az dört saat sürdü, yerel medya kuruluşu Dawn rapor etti.

Endişeli kalabalıklar, sıkışanların yakınları da dahil olmak üzere, askeri helikopterlerin güçlü rüzgarlara karşı mücadele ettiği, komandoları sıkışmış arabaya indirdiği yeri izledi.

Onları kurtarmak için yapılan ilk denemeler birkaç kez başarısız oldu, ancak bazı yiyecek ve su başarılı bir şekilde teslim edildi. Güçlü rüzgarların yanı sıra helikopter pervane bıçaklarının kablo arabasını daha da destabilize edebileceği endişesi vardı ve gece setin içine girdiğinde operasyon askıya alındı.

Ancak kurtarıcılar, ip uzmanlarının ve yerel halkın yardımıyla çabalarına devam ettiler.

Allai, deniz seviyesinin 2000m üzerinde bir rakımda bulunan dağlık bir bölgedir. Yerleşim yerleri uzak ve geniş bir alana yayılmıştır ve yol ve temel tesisler gibi altyapılar yoktur.

Ülkenin çoğu dağlık bölgelerinde, geçici sandalye asansörleri ve teleferikler genellikle bir dağdan diğerine ulaşım için düzenli olarak kullanılır.

Bu olayda yer alan teleferiğin yerel medyaya göre özel olarak yerleşik olduğuna inanılıyor.

Sıkışan kablo arabasının nasıl koptuğu henüz net değil, ancak bu talihsizlik Pakistan genelinde yaygın olarak kullanılan geçici teleferik sistemine dikkat çekti.

Ülkenin çoğu dağlık bölgesinde, geçici sandalye asansörleri ve teleferikler, bir dağdan diğerine ulaşım için düzenli olarak kullanılır.

Örneğin, Salı günü yaşanan olayın meydana geldiği Allai vadisinde, yerleşim yerleri uzak ve geniş alanlara yayılmıştır ve deniz seviyesinin 2000m üzerindedir. Yol ve temel tesisler gibi altyapılar yoktur.

Pakistan'ın vekaleten başbakanı Anwaar ul Haq Kakar, tüm özel işletmelerdeki sandalye asansörlerinin güvenliği için denetlenmesini emretti.