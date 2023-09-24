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Navabşah kenti yakınlarında 6 Haziran'da bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 30 kişi yaşamını yitirmiş, 90'dan fazla kişi yaralanmıştı.

Öte yandan, kaza sebebiyle Lahor'daki tren seferlerinde de aksamalar yaşanıyor.

Çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibinin gönderildiği kaza yerinde kurtarma çalışmaları sürüyor.

Trenlerin çarpışması sonucu en az 20 kişi yaralandı.

Geo News televizyonundaki habere göre, Mianvali şehrinden Lahor’a giden yolcu treni, aynı güzergahtaki yük treni ile Şekipura bölgesinde çarpıştı.

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