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Geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Patlama alanına çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi gönderildi.

İngiltere tek kullanımlık plastik çatal, bıçak ve tabakları yasaklıyor

İngiltere tek kullanımlık plastik çatal, bıçak ve tabakları yasaklıyor

Dawn gazetesindeki habere göre, Belucistan'ın Mastung bölgesinde bir cami yakınında Mevlit Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda bomba patlatıldı.

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