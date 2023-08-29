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Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Cohen-Menguş görüşmesinin duyurulması İsrail Dışişleri ile Mossad arasında krize yol açtı

Cohen-Menguş görüşmesinin duyurulması İsrail Dışişleri ile Mossad arasında krize yol açtı

Mahkeme daha önce, başbakanlığı döneminde aldığı 490 bin dolar değerindeki hediyeleri satmaktan ve görevini kötüye kullanmaktan Han'ı suçlu bulmuş ve hakkında tutuklama kararı vererek 3 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

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