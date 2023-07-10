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Pakistan'da geçen sene muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle 1739 kişi ölmüştü. Sel felaketinin ülkeye maliyetinin 30 milyar doların üzerinde olduğu açıklanmıştı.

Her yıl haziran-eylül döneminde muson yağmurları, Pakistan 'da büyük hasara yol açıyor.

Ülkede 25 Haziran’dan bu yana etkili muson yağmurları nın yol açtığı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 80’e yükseldi, yaralananların sayısı ise 142 oldu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden, Doğu Afrika Ham Petrol Boru Hattı'nın iptali için çağrı

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden, Doğu Afrika Ham Petrol Boru Hattı'nın iptali için çağrı

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) açıklamasına göre, şiddetli yağışlar nedeniyle son 24 saatte Pencap, Sindh ve Belucistan eyaletlerinde 4 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

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