Dünya basınında ‘son dakika’ kodu ile gerçekleşen tren kazasında bilançonun çok ağır olduğu söylendi. Pakistan devlet televizyonu en az 15 kişinin öldüğünü 40 kişinin ise yaralandığını belirtti.

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 Eyalet demiryolu yetkilisi Ijaz Shah basına verdiği açıklamada,kazada çok sayıda yaralı ve ölü olduğunu doğruladı. Ayrıca bölgeye yardım treninin yola çıktığı da belirtti.

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Yetkililer trenin normal hızda ilerlediğini, kazanın neden olduğuna dair henüz bir bilgi olmadığını açıkladı.

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Olay yerine intikal eden yetkililer, çok sayıda yolcunun da raydan çıkan vagonlarda mahsur kaldığını aktardı.

HABER:METE YILMAZ