Haber: Mert Osman Erman

Hernández öldü ve saldırıda yedi kişi yaralandı.

Henüz futbolcunun, Club Atlético Independiente için de oynayan, vurulanın hedefi olup olmadığı veya motivasyonun ne olduğu net değil.

Son aylarda, iki rakip çete, kârlı uyuşturucu kaçakçılığı rotalarının kontrolü için savaştığı için Colón'daki cinayetler arttı.

Bu yıl şimdiye kadar Colón'de 40.000 nüfuslu şehirde 50'den fazla kişi öldürüldü.

Panama kanalının kuzey girişinde bulunan liman şehri, Güney Amerika'dan Avrupa'ya Panama üzerinden kaçak yollardan getirilen kokain için bir geçiş noktasıdır.

Olay, yerel saatle Pazar öğleden sonra meydana geldi.

İki silahlı saldırgan, bir taksi şoförünü onları şehrin Barrio Norte mahallesindeki bir binaya götürmeye zorladı ve orada toplanan gruba ateş açtı.

Saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Gilberto Hernández, bu yılın mart ayında Guatemala'ya karşı oynanan bir maçta Panamanian milli takımındaki debutunu yapmıştı.

Oyuncunun babası Colón gençlerine "şiddeti durdurmaları" çağrısında bulundu ve yetkililerden "gençleri bu şiddetten kurtaracak projeleri başlatmalarını" istedi.

Ayrıca katillerin kendilerini teslim etmelerini istedi: "Daha fazla zarar vermeyin."

Panama futbol federasyonu ve Gilberto Hernández'in kulübü ailesine başsağlığı diledi.