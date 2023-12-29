Panathinaikos yöneticileriyle Atina Ulusal Galeri'de basın mensuplarının karşısına çıkan Terim, "Şampiyonlar Ligi müziğini stadımızda dinlemeyi umuyorum." dedi.

Sezonun bitişine az bir süre kaldığına dikkati çeken Terim, bu kadar kısa sürede takımı, oyuncuları tanımanın ve değiştirmenin zor olduğunu ancak bunu gerçekleştirmek için çalışacağını dile getirdi.

Terim, baskılı bir oyundan yana olduğunu vurgulayarak, "Baskının ve temponun bizde olduğu oyun anlayışını oyunculara aktarmaya çalışacağım." ifadesini kullandı.

Takımda çok sayıda sakat oyuncu olduğunu aktaran Terim, 2 Ocak'ta başlayacak transfer döneminde yöneticilerle değerlendirmede bulunarak, öncelikle takımı ve oyuncuları tanımaya çalışacağını söyledi.

"Hem bizim ülkemizden hem de başka ülkelerden doğru insanı bulmak için uğraşabiliriz"

Fatih Terim, Türkiye'den oyuncu transferi yapıp yapmayacağına ilişkin soruya, "Transferin memleketi olmaz. Hem bizim ülkemizden hem de başka ülkelerden doğru insanı bulmak için uğraşabiliriz. Asıl olan kendi takımıma bakmak istiyorum." yanıtını verdi.

Panathinaikos'un 14 yıldır şampiyonluk sevinci tatmadığına dikkati çeken Terim, "Şampiyonlukta tecrübeliyim. Açıkçası ben buraya meydan okumaya geldim, bir hikaye yazmaya geldim. Bu konuda benimle aynı düşünen bir başkan var, arkadaşlar var. Şampiyon olmak istiyorsanız, şampiyon gibi düşünmelisiniz. Açıkçası benim heyecanım ve coşkum şu an üst seviyede." diye konuştu.

"Söylenen biri değil, söyleyen biriyim"

Fatih Terim, kendisine Körfez ülkeleri başta olmak üzere birçok takımdan teklif geldiğini aktararak, Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos ile kimyalarının tuttuğunu, Alafouzos'un ne istendiğini kendisine net ve samimi şekilde anlattığı için Panathinaikos'u tercih ettiğini anlattı.

Yunanistan'ı hem profesyonel olarak hem de kişisel olarak birçok kez ziyaret ettiğini belirten Terim, "Panathinaikos'un rakiplerini tanıyorum, saygı duyuyorum. Yunanistan futbol tarihinin en önemli başarısı Panathinaikos'a ait. O günlere dönmek istiyoruz." dedi.

Terim, şampiyonluk için büyük bir aileye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, Panathinaikos oyuncularıyla da yakın ve samimi bir ilişki kuracağının altını çizdi.

Tecrübeli çalıştırıcı futbolcularla kuracağı ilişki için "Söylenen biri değil, söyleyen biriyim, açık ve samimi bir şekilde yüz yüze konuşurum." ifadesini kullandı.

Gece geç saatlere kadar çalıştığını belirten Terim, "Kaybedecek bir dakikamız bile yok." diye konuştu.