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"Dubai'de düzenlenen para okçuluk turnuvasında kazandıkları başarılar neticesinde 2024 Paris Paralimpik Oyunlarına katılma hakkı kazanan milli okçularımız Nil Mısır ve Yiğit Caner Aydın'ı tebrik ediyorum. Millilerimizin 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyor ve başarılar diliyorum."

Arda Turan, kendisini Atletico Madrid efsanesi olarak görüyor

Arda Turan, kendisini Atletico Madrid efsanesi olarak görüyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

Nil Mısır da turnuvada W1 kadınlar kategorisinde Şilili rakibi Mariela Lopez Carrasco'ya 105-69 üstünlük sağlayarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları 'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dubai'de gerçekleştirilen organizasyonda milli okçu Yiğit Caner Aydın , W1 kategorisinde ABD'den Jason Tabansky'yi 140-139 yenerek Paris 2024 vizesi aldı.

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