Ankara

Ülke basınındaki haberlere göre, gelecek yıl 26 Temmuz-14 Ağustos'ta Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları öncesi kentteki oteller, yoğun rezervasyon talebi alıyor.

Başkentin bazı kesimlerindeki otel yöneticileri, yoğun talebi fırsata çevirerek organizasyonun yapılacağı dönem için oda ücretlerini 10 kata kadar çıkardı.

Paris'teki olimpiyatları kapsayan tarihler için otellerin yüzde 20'si şimdiden doluluk oranına ulaşırken rezervasyonların ücreti iade opsiyonu olmaksızın önceden ödendi.

Başkentteki bazı oteller, bu yıl temmuz-ağustos döneminde 200 avro civarında olan oda fiyatlarını gelecek yıl aynı tarihler için yaklaşık 2 bin avro olarak belirledi.

Turistler tepkili

Paris civarındaki kentlerin yanı sıra ülkenin kıyı kentlerindeki otel fiyatlarında da gözle görülür artışlar kaydedildi.

Marsilya'daki bazı oteller, gecelik konaklama ücretini organizasyonun yapılacağı dönemi kapsayan tarihlerde 4 kat yükseltti, Lyon kentindeki bazı otellerin oda fiyatları ise 7 kat kadar arttırıldı.

Turistler, fahiş artışların sadece belli bir kesime konaklama imkanı tanıyacağı gerekçesiyle duruma tepki gösterdi.

Yetkililer, henüz bir çözüm bulmuş değil

Araştırmalar, etkinliğe ev sahipliği yapacak bütün kentlerde otel ücretlerinin fahiş oranda arttırıldığını gösterdi.

Le Parisien gazetesinin yaptığı araştırmaya göre, söz konusu tarihler için otellerde olduğu gibi Airbnb gibi platformlardaki konaklama ücretleri de katlandı.

Buna göre, Paris'te konaklama hizmeti veren 12 tesiste bu yıl 5-6 Ağustos için kahvaltı dahil gecelik oda ücreti gelecek yıl aynı tarihler için ortalama yüzde 857 artmış durumda.

Fahiş fiyatlar nedeniyle ilgili bakanlığa çok sayıda şikayet iletilse de yetkililerin sorunu çözmek için henüz etkili bir çözüm üretmediği belirtiliyor.

AA