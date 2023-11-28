Haber: Mert Osman Erman

Yunan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Londra'da Rishi Sunak ile buluşacaktı, ancak No 10 toplantıyı son dakikada iptal etti.

Mitsotakis, toplantının "aniden iptal edilmesinden derin bir hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.

Mitsotakis, yardımcı başbakanla alternatif bir toplantıyı reddetti. İptal, Mitsotakis'in Marbles'ın iade edilmesi gerektiğini, çünkü eserlerin bir kısmının Londra'da, geri kalanının Atina'da olması, Mona Lisa'yı yarıya kesmek gibi olduğunu BBC'nin Laura Kuenssberg'ine söylediği bir gün sonra geldi.

Yunan başbakanı Pazartesi akşamı gazetecilere, toplantının "planlanan zamanından sadece birkaç saat önce" iptal edilmiş olmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, "Pozisyonlarındaki doğruluk ve adalete sıkıca inananlar, yapıcı tartışma ve mücadelede tereddüt etmezler" dedi.

Mitsotakis şunları söyledi: "Yunanistan ve Britanya arasında uzun süredir devam eden dostluk bağları var ve ikili ilişkilerimizin kapsamı geniş.

"Parthenon Heykelleri konusundaki pozisyonlarımız iyi biliniyor. İngiliz meslektaşımla bu konuda bir tartışmaya girmeyi, aynı zamanda Gazze ve Ukrayna'daki durumlar, iklim krizi ve göç gibi önemli küresel sorunları ele almayı ummuştum."

Yunan hükümetindeki duygu durumu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, Mitsotakis'in "şaşkın" ve "sinirli" olduğunu söyledi.

Toplantı Salı günü öğle vaktinde gerçekleşmesi planlanıyordu ve BBC'nin anladığına göre 45 dakika sürmesi bekleniyordu.

Ancak Mitsotakis'in Laura Kuenssberg'in Pazar programındaki görünüşü, Sunak'ı kızdırmış gibi görünüyor.

Britanya hükümeti iptali doğruladı ve Yunan Başbakanına Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden ile bir toplantı önerdi.

Bir üst düzey Muhafazakâr kaynak şunları söyledi: "Bu toplantının, öncesinde Elgin Marbles ile ilgili yorumlar nedeniyle devam etmesi imkansız hale geldi.

"Pozisyonumuz açık - Elgin Marbles, British Museum'un kalıcı koleksiyonunun bir parçasıdır ve buraya aittir. Bu konunun müzakere konusu yapılması için herhangi bir Britanya politikacısının önermesi sorumsuzca olurdu."

Mitsotakis, öğleden önceki planlanan toplantılarından sonra Salı günü Yunanistan'a dönecek ve Dowden ile olan toplantıyı reddetti.

'Bu çizgide kayma'

Bu anlaşmazlığın politikasını küçümsemeyin.

Muhafazakârlar, Yunan lideri tarafından Pazar günü heykellerin geleceği konusundaki kamu görüşünü ifade ettiği için İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer'ın Yunan lideriyle buluşmasının safça olduğunu savunuyorlar.

İşçi Partisi'nin görüşü, British Museum ile Atina arasında bir kira düzenlemesi yapılırsa bunun önüne geçmeyecekleri yönündedir. Bir Britanya hükümetinin bu heykelleri kalıcı olarak taşımak için yasayı değiştirmeyeceğini söyledi bir sözcü.

Ancak bir kira, yasayı değiştirmeyi gerektirmez ve bu nedenle Britanya başbakanının görüşüne bakılmaksızın gerçekleşebilir.

Birçok Muhafazakâr, böyle bir düzenlemenin "kaygan bir eğim" olacağını düşünüyor, biri bana böyle dedi.

"Belli ki Keir Starmer, onları güvende tutmak ve dünyayla paylaşmak için İngiliz vergi mükelleflerinin nesiller boyunca yaptığı katkıları göz ardı etmeye kararlı," dedi bir parti kaynağı.

Ancak bir İşçi kaynağı, pozisyonlarının uzun vadeli olduğunu söyledi - bir İşçi hükümeti, heykellerin kalıcı olarak taşınmasına izin vermek için yasayı değiştirmeyecek - ve Sunak'ın davranışının "rezil" olduğunu söyledi.

Başka bir kaynak "ne tuhaf bir kültür savaşı tiyatrosu" dedi.

Bir İşçi sözcüsü şunları söyledi: "Eğer başbakan bir Avrupa müttefikiyle buluşamıyorsa ve Britanya'nın önemli ekonomik bağları olduğu bir müttefikle buluşamıyorsa, bu ülkem

izin ciddi ekonomik liderliği sağlayamayacağının bir başka kanıtıdır. Keir Starmer'ın İşçi Partisi hazır durumda."

Kira düzenlemesi araştırılıyor

Heykeller, dünya çapındaki müzelerin öğeleri ülkelerine geri döndürülmeli mi sorusu etrafında giderek artan tartışmalı konudaki en dikkat çekici sanat eserleri olabilir.

Lord Elgin, bir Britanya askeri ve diplomatı, onları 19. yüzyılın başlarında Atina'daki Parthenon tapınağından çıkardı. Heykeller daha sonra 1816'da Britanya hükümeti tarafından satın alındı ve British Museum'da yerleştirildi.

Marble figürler, heykeltıraş Phidias tarafından yapılan 2,500 yıllık tapınağı süsleyen bir frizin parçasıdır.

Akropolis Müzesi'ndeki Parthenon Galerisi, heykelleri barındırmak üzere on yıl önce inşa edildi. Sergi, orijinal mermer heykelleriyle British Museum'da ve diğer yabancı müzelerde bulunanların alçı kopyalarını bir araya getiriyor.

British Museum'un Mütevelli Heyeti, Yunanistan ile bir kira düzenlemesi olasılığını araştırıyor.

Geçmiş maliye bakanı olan British Museum'un Mütevelli Heyeti Başkanı George Osborne, daha önce "heykellerin bazılarının bir kısmının zamanlarının bir kısmını Yunanistan'da geçirmesine izin verecek bir düzenleme bulma" niyetinde olduğunu söyledi.

Ekim ayında Kültür, Medya ve Spor Komitesi'ne konuşan Osborne, herhangi bir anlaşmanın "Yunanistan'dan buraya nesnelerin gelmesini" gerektirmesi gerektiğini söyledi.

Herhangi bir kararın en azından aylar uzaklıkta olduğu düşünülüyor.