İSTANBUL- Lambert ailesinin korkunç destanının son bölümünde ‘Ruhlar Bölgesi’nin orijinal kadrosu izleyiciyle buluşuyor. Yönetmeliğini Patrick Wilson’ın üstlendiği ve Wilson’ın ilk yönetmenlik deneyimi olan ‘Ruhlar Bölgesi: Kırmızı Kapı’da filmin orijinal kadrosu geri dönüyor. ‘Ruhlar Bölgesi: Kırmızı Kapı’nın oyuncu kadrosunda Wilson’ın yanı sıra Ty Simpkins, Rose Byrne ve Andrew Astor yer alıyor. Sinclair Daniel ve Hiam Abbass'ın da rol aldığı filmin yapımcılığını Jason Blum, Oren Peli, James Wan ve Leigh Whannell üstleniyor. Leigh Whannell tarafından yaratılan karakterlere dayanan filmin senaryosunu ise Scott Teems kaleme aldı.

Josh (Patrick Wilson) ve üniversite çağındaki Dalton (Ty Simpkins), iblislerini kesin olarak dindirmek için, ailelerinin karanlık geçmişi ve bir dizi yeni ve daha korkunç olaylarla yüzleşerek kırmızı kapının ardında gizlenen Öte’nin her zamankinden daha derinlerine inmelidir.

HABER: ERCAN AYDIN