Haber: Mert Osman Erman

Çin, üç haftada üçüncü tayfuna hazırlanırken, geçen haftanın süper fırtınası Doksuri'nin kalıntıları Pekin'i dördüncü gününe kadar sel altında bıraktı.

Devlet medyasına göre, şu ana kadar şehirde 50.000'den fazla kişi tahliye edildi. Sel, birkaç bölgeyi vurarak tren hizmetlerini ve trafik akışını kesintiye uğrattı. Acil yönetim bakanlığı, Pekin, Tianjin ve Hebei eyaletinin kuzey bölgelerinde şiddetli yağışların devam etmesinin ve selin daha da kötüleşebileceğini uyardı.

Salı günü sabahın erken saatlerinde askeri helikopterler, batı Pekin'deki Mentougou bölgesinde tren istasyonunun çevresinde mahsur kalanlara acil gıda ve panço tedarik etmek için gönderildi. Bölgede yaklaşık 150.000 hane iddia edilen şekilde su kesintisine uğramış durumda.

Uçuş takip uygulaması Flight Master'a göre, Salı günü yaklaşık 400 uçuş iptal edildi ve yüzlercesi Pekin'deki iki havalimanında gecikti. Pekin'in kuzeyinde, çevreleyen Hebei eyaletindeki sakinler tarafından paylaşılan çevrimiçi görüntüler, sel altında kalan arazi parçalarını gösteriyor.

Pekin'in sadece 10 km (6 mil) kuzeyindeki Zhouzhou'daki birkaç mahallede, kurtarma ekiplerinin onlara ulaşamadığından dolayı bazı kişilerin neredeyse 24 saat boyunca mahsur kaldığı bildiriliyor.

Pazartesi günü, Hebei'deki Wu'an şehrindeki sel sularında takla atan bir araca tutunan bir adamın dramatik kurtarma görüntüleri devlet televizyonu tarafından yayınlandı. Adam ve arabası sel sularında hızla aşağıya doğru dönüyordu ve helikopterle güvenliğe kaldırılmadan önce hava yoluyla kurtarıldı.

Birçok dünya bölgesi gibi Çin de son haftalarda aşırı sıcaklık ve yağışlarla karşı karşıya kaldı ve bazı bilim insanları bunu iklim değişikliğiyle ilişkilendirdi.

Doksuri, Cuma günü Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde karaya çıkarak toprak kaymalarına ve sellerine yol açtıktan sonra başkent yönünde kuzeye doğru ilerledi. Bu, Talim tayfunundan bir hafta sonra gerçekleşti. Çin Meteoroloji Bürosu, Pekin'e Cumartesi gecesinden Pazartesi öğlen saatlerine kadar ortalama 170.9mm (6.7in) yağış düştüğünü, Temmuz ayının ortalama yağış miktarına eşdeğer olduğunu belirtti.

Khanun tayfununun Çin'in Zhejiang ve Fujian sahil eyaletlerine gitmeden önce Çin Denizi'ne girmesi bekleniyor.