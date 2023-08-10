Ankara/Elazığ/Denizli

Bakanlıktan yapılan açıklamada, taciz ateşinde, Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ve Uzman Çavuş Kemal Özek'in şehit düştüğü, 3 askerin yaralandığı belirtildi.

Yaralanan askerlerin derhal hastaneye sevk edildiği aktarılan açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, taciz ateşinde yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir ve Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan ve tedavisi devam eden kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Şehit Altınbaş'ın Elazığ'daki ailesine acı haber verildi

Şehit Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın (27) Elazığ'daki ailesine acı haber ulaştı.

Ulukent Mahallesi Yenigöl Sokak'ta yaşayan anne Tülay Altınbaş'a (55) şehadet haberini Vali Ömer Toraman ve askeri yetkililer verdi.

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit haberini duyan vatandaşlar da eve taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin polis memuru olan babası Kadir Altınbaş'ın 2012 yılında kalp krizi geçirmesi sonucu vefat ettiği öğrenildi.

Şehit Özek'in Denizli'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Uzman Çavuş Kemal Özek'in (26) Denizli'nin Buldan ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehidin Beyler Mahallesi'nde yaşayan babası Ayhan (53) ve annesi Aysel Özek'e (48) şehadet haberini Buldan Kaymakamı Tayfun Deli, Belediye Başkanı Mustafa Fahri Şevik, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Bekir Cinkara ve askeri görevliler verdi.

Ailenin evine Türk bayrağı asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Üç yıldır uzman çavuş olarak görev yapan şehit Özek'in ağabeyi Ali Özek'in (29) de uzman çavuş olarak Suriye'de görev yaptığı öğrenildi.

Öte yandan şehidin adını taşıdığı, babasının amcası Kemal Özek'in ise 1981 yılında Kırklareli'de askeri görevini yaptığı sırada tatbikatta eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olduğu belirtildi.

AA