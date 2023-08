Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Salih Uçan, Azerbaycan temsicisi Neftçi Bakü karşısında hem deplasmanda hem de sahalarında güzel sonuç alarak turu geçmek istediklerini söyledi.

"Takım için elimden gelen katkıyı vermek istiyorum"

Her maçın zor olduğunun altını çizen Salih, “Tirana maçlarını iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Şimdi yeni bir rakiple karşılaşacağız. İlk maçı deplasmanda oynayacağız. İnşallah güzel bir sonuç elde ederiz. Evimizde turu geçmek istiyoruz. Gruplara kalmak ve sonrasında gruplardan çıkmak istiyoruz. Adım adım ilerleyeceğiz. Takım için elimden gelen katkıyı vermek istiyorum. Her maç çok zor. Futbolda her şey olabilir.” şeklinde konuştu.

Salih, sözleşmesinin sorulması üzerine ise, "Haklının acelesi yoktur. Sabırlıyız, bekliyoruz" cevabını verdi.

Beşiktaş, karşılaşma öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü PFK ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını bu akşam maçın oynanacağı statta yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

İlk on beş dakikası basına açık yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Yaklaşık bir saat süren idman, ısınma koşularıyla başladı. 5’e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.





Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçında, yarın (10 Ağustos) TSİ 20.00’de Bakü Neftçi Arena’da Neftçi Bakü PFK ile karşılaşacak.