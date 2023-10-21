Konya

14. dakikada Calvo'nun ara pasına hareketlenen Moreno'nun ceza sahası içinden şutunda, kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.

43. dakikada Moreno'nun pasında defanstan dönen topu önünde bulan Cicaldau'nun şutunda kaleci Erdem Canpolat, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı

49. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Moreno'nun sol kanattan şutunda, direğe de çarpan top ağlara gitti: 1-0.

63. dakikada skora eşitlik geldi. Adil Demirbağ'ın ters vuruşunda Calvo'nun uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünden bulan Erencan Yardımcı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

88. dakikada konuk ekip öne geçti. Lusamba'nın ara pasında ceza sahasına giren Diaby'nin vuruşunda, top fileleri havalandırdı: 1-2.

Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan, maçın hakemleri ile her iki takımın oyuncuları, "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" yazılı pankartla sahaya çıktı.

Karşılaşmanın başında ise Pendiksporlu Ahmed Hassan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek amacıyla başlama vuruşunu bir süre geciktirdi. Tribündeki taraftarlar da İsrail aleyhine slogan atarak, Mısırlı oyuncunun protestosuna destek verdi.

Ayrıca kuzey tribününde İsrail'in saldırılarında enkaz arasında oyuncağına sarılarak yatan Filistinli bir çocuğun resmedildiği, "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil." yazılı dev pankart açıldı.