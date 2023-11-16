Haber: Mert Osman Erman

Davanın iddiasına göre, PepsiCo, bu sorunun tek başına en büyük tanımlanabilir katkıda bulunanıdır.

PepsiCo'nun sözcüsü, şirketin plastik kullanımını azaltma yolculuğunda "şeffaf olduğunu" söyledi.

Geçen hafta Coca-Cola, Danone ve Nestle, plastik şişeleri hakkında yanıltıcı iddialar ortaya atmaktan suçlandı.

PepsiCo, dünyanın ikinci büyük gıda şirketi olup birçok büyük şirket, çevreye olan etkileri nedeniyle yerel otoriteler tarafından davalara maruz kalmaktadır.

Şirketlere, bir şeyi gerçekten olduğundan daha çevre dostu, yeşil veya sürdürülebilir olarak etiketlediklerinde yeşil yıkama yapmakla suçlanır. Bu, bu ürünleri seçerek gezegeni koruma umuduyla hareket eden tüketicileri yanıltabilir. "Hiçbir şirket, ürünlerinin çevremize ve halk sağlığına zarar vermemesi için fazla büyük değildir," dedi Savcı Letitia James.

Ofisi geçen yıl Buffalo Nehri boyunca 13 noktada toplanan tüm atık türlerine dair bir anket yaptığında, PepsiCo'nun tek kullanımlık plastik ambalajının en belirgin olduğunu buldu.

"Tanımlanabilir bir markaya ait 1,916 plastik çöp parçasının üzerinden, %17'den fazlası PepsiCo tarafından üretilmiştir," denildi.

Diğer tanımlanabilir markalar arasında McDonald's ve şekerleme üreticisi Hershey's bulunmaktadır.

New York eyaletine göre, PepsiCo en az 85 farklı içecek markası ve çoğunlukla tek kullanımlık plastik kaplarda bulunan 25 atıştırmalık markası üretiyor, üretiyor ve paketliyor. Pepsi, bir açıklamada "plastik azaltma ve etkili geri dönüşüm konusunda ciddi olduğunu" söyledi.

Eklendi ki bu, "işletmeleri, belediyeleri, atık azaltma sağlayıcılarını, topluluk liderlerini ve tüketicileri içeren bir katılım gerektiren karmaşık bir konudur".

Dava, mikroplastiklerin Buffalo şehrinin içme suyu kaynağında tespit edildiğini iddia ederek, bu durumun "üreme bozukluğundan bağırsak iltihabına ve nörotoksik etkilere kadar geniş bir yelpazede olumsuz sağlık etkilerine" neden olabileceğini ileri sürdü.