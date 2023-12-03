Haber: Damla Oya Erman

Peregrine iniş aracı, United Launch Alliance'ın Vulcan Centaur roketi üzerinde seyahat ederek Ay'ın Bay of Stickiness veya Sinus Viscositatis bölgesini keşfetmeyi amaçlıyor ve çeşitli yükleri taşıyacak.

NASA sponsorlu enstrümanlar arasında Ay Exosphere'ünü araştırmak ve Ay'daki uçucu elementlerin anlaşılmasını geliştirmek amacıyla tasarlanmış Peregrine Ion Trap Mass Spektrometre (PITMS) bulunmaktadır. Ayrıca, Ay yüzeyinde nötronları ölçerek çevresel hidrojen miktarını ve toprak hidrasyon seviyelerini değerlendirecek olan Neutron Spektrometre Sistemi (NSS) yer almaktadır.

Diğer yükler arasında, mesafe ölçümleri için hassas lazerleme sağlayan Ay Retroreflektör Dizisi (LRA), yüzey bileşimini ve termal koşulları gözlemleyen Near-Infrared Volatiles Spektrometre Sistemi (NIRVSS) ve lunar yörüngede güneş parçacığı olaylarını ölçen bir radyasyon monitörü olan Linear Energy Transfer Spektrometre (LETS) bulunmaktadır.

NASA'nın yüklerinin ötesinde, Peregrine dünyanın dört bir yanından öğeler taşımaktadır. Bunlar arasında Japonya'nın Lunar Dream kapsülü (80.000'den fazla çocuktan gelen mesajlar içeriyor), Elysium Space'in sevdiklerinin kalıntılarını içeren Ay anıtları ve Seyşeller'den gelen bir bitcoin bulunmaktadır.

Fırlatma, 24 Aralık'ta yaklaşık saat 01:50'de planlanmış olup, iniş aracının 25 Ocak 2024'te Ay yüzeyine temas etmesi beklenmektedir. Peregrine'nin yolculuğu, translunar enjeksiyon, fırlatma aracından ayrılma, yol düzeltme manevraları ve nihayetinde Ay inişi içermektedir. Görev, Ay keşfini ilerletme yolunda önemli bir adım olup bilim insanlarına gelecekteki girişimler için değerli sonuçlar elde etme fırsatı sunmaktadır.