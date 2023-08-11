İSTANBUL - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde; İş Güvenliği Koordinatörü Filiz Yürü yüksekte çalışacak personelin güvenliğinin sağlanması, yasal dayanaklar, emniyet alma kuralları, kişisel koruyucu donanımlar gibi konularda ayrıntılı bilgi verdi. Çok sayıda personelin katıldığı eğitim sonunda yazılı sınav yapılarak başarı gösteren personele sertifika verildi.

“Amacımız risklere karşı farkındalık oluşturmak”

Seminere katılan eğitmen Filiz Yürük eğitimin amacı için, ‘’Her türlü çalışma alanında ekipmanların doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamanın yanı sıra mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmaktır. Yüksekte montaj, demontaj, bakım, onarım ve temizlik işleri yapacak çalışanların bu eğitimi alması zorunluluktur. Katılımcıları yüksekte yapacakları çalışmada güvenli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları için gerekli olan asgari yüksekte güvenli çalışma metotları konusunda bilgilendirdik. Eğitimlere katılım oldukça yüksekti, personele ilgisinden dolayı teşekkür ederiz’’ dedi.

HABER: METE YILMAZ