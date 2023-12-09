Haber: Damla Oya Erman

Cerro Colorado tepesindeki dört höyüğün birinde yapılan bu önemli keşif, bölgedeki araştırmalara yeni bir boyut kazandırıyor.

Bioarkeolog Łukasz Majchrzak, keşfi şu şekilde açıkladı: "Bedenler, gömü paketleri olarak bilinen kumaş ve bitki malzemesiyle sarılmış durumda. Kumaş katmanları arasında seramikler, araçlar ve kült nesneleri gibi cenaze sunakları da bulduk." Ayrıca ekip, ölülerin öteki dünyada kullanılmak üzere yerleştirilmiş mısır koçanları ve tanımlanamayan bitki malzemeleri gibi ilginç detaylara da rastladı.

Yetişkinlere ait olan altı gömü paketi, üst ve alt uzuvları göğüslerinin altına yerleştirilmiş fetal pozisyondaki kalıntıları içeriyor. Araştırmacılara göre, bu gömüleri dikey bir şekilde düzenlenmiş, neredeyse oturuyormuş gibi gösteren bir düzenleme karakterize ediyor. Gömü paketlerinin kalın kumaşla sarılı ve halatla bağlı olduğu belirtiliyor.

Majchrzak, yetişkin gömü paketlerinden birinin geometrik desenlerle süslendiğini, diğerlerinin ise muhtemelen hayvan ve tanrı temsilleri içerdiğini öne sürdü.

Diğer 16 gömü paketi ise genellikle yatay bir pozisyonda yerleştirilmiş 2 yaşından küçük çocukların kalıntılarını içeriyor. Bu çocuklara ait kalıntılar arasında da ilginç detaylar ve farklı düzenlemeler olduğu belirtiliyor.

Ekip, görünür hasarı olmayan gömü paketlerini bilgisayarlı tomografi kullanarak inceleyerek, invaziv olmayan antropolojik analizler yapmayı planlıyor. Ayrıca, kimyasal ve izotop analizleri ile bu gömülerin yerel bir nüfusa ait olup olmadığını belirlemeye çalışacakları belirtildi. Bu keşfin, bölgenin arkeolojik zenginliğine dair yeni bilgiler sunması bekleniyor.