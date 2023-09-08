Haber: Mert Osman Erman

Savcılar, Navarro'nun Kongre soruşturmasından gelen bir subpoena'yı görmezden gelerek yasaların üstünde davrandığını söyledi.

Navarro, iki mahkûmiyet suçlaması için her biri için bir yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Başka bir Trump müttefiki olan eski stratejist Steve Bannon da geçen yıl Kongre'nin mahkûmiyetine çarptırılmıştı.

Washington DC'deki mahkeme binasının dışında Perşembe günü Navarro, bu durumun Amerika için "üzücü bir gün" olduğunu söyleyerek Yüksek Mahkeme'ye kadar temyize gideceğini açıkladı.

"Bu, Cumhuriyet tarihimizin ilk kez," dedi, "bir Beyaz Saray üst düzey danışmanının, bir başkanın ikinci benzeri olarak, bu iddia edilen suçla suçlandığı bir durum."

Navarro, Adalet Bakanlığı'nın 50 yıldan fazla bir süredir Beyaz Saray'ın üst düzey danışmanlarının Kongre önünde tanıklık etmeye zorlanamayacağı bir politikası olduğunu savundu.

"Ve yine de dava getirdiler," dedi

12 üyeden oluşan jüri, iki günlük bir duruşmanın ardından dört saatlik müzakerelerin ardından suçlu bulundu.

Temyiz başvurusunun yanı sıra, Navarro'nun avukatları, jürinin müzakereler sırasında mahkeme dışına çıktığını ve protestocularla karşılaştığını iddia ederek bir hükümsüzlük talep ediyorlar.

Eski Başkan Donald Trump'ın üst düzey ticaret danışmanı olarak görev yapan Navarro, 2022 yılının Şubat ayında ABD Temsilciler Meclisi seçilmiş komitesi tarafından bir subpoena ile tebligat edildi.

Ancak istenen e-postaları, belgeleri teslim etmedi ve Demokratlar tarafından yönetilen komitenin önünde tanıklık yapmadı.

Komite, 2020 seçiminin onayını erteleme çabaları hakkında Navarro'ya soru sormayı umuyordu, mahkemede tanıklık yapan komitenin eski bir personel direktörüne göre.

2021 tarihli In Trump Time adlı kitabında Navarro, geniş çaplı oy hilesini iddia ederek seçim sonuçlarını sorgulamak için bir stratejinin mimarı olduğunu söyledi.

Plan, kongre üyelerinin Başkan Joe Biden'ın zaferinin onayını ertelemesiydi

Navarro, bu stratejiyi Amerikan futbolundaki bir taktik olan "Green Bay Sweep" olarak adlandırdı.

Temsilciler Meclisi komitesi, Navarro'nun iddialarının, eyalet ve yerel yetkililer tarafından temelsiz olarak açığa çıkarıldığını söyledi.

Navarro, geçen yıl haziran ayında suçlanmış ve Washington'a gitmek üzere olduğu bir uçuşa binerken bir Washington havalimanında FBI ajanları tarafından gözaltına alınmıştı.

Savcılar, Navarro'nun mahkemeye itaat etmek yerine Mr. Trump'a olan bağlılığını seçtiğini söyledi.

Savcı Elizabeth Aloi, "Bu kontemptır. Bu bir suçtur," dedi

Navarro'nun avukatı Stanley Woodward, duruşma sırasında az kanıt sunmuş ve yerine savcının davanın temelini sarsmaya çalıştığını iddia etmiştir.

Komite tarafından iletişime geçildiğinde Navarro, Bay Trump'ın kendisine icra ayrıcalığı bahşetmesini istediğini söyledi.

Bu, belirli Beyaz Saray iletişimlerinin gizli tutulmasına izin veren bir hukuk ilkesidir.

Ancak geçen hafta, Obama tarafından aday gösterilen Yargıç Amit Mehta, Mr. Trump'ın veya icra ayrıcalığının Navarro'ya komitenin tebligatını göz ardı etme izni verip vermediğine dair hiçbir kanıt olmadığını belirtti.

Her iki suçlama için de bir yıl hapis cezasının yanı sıra Navarro, 100,000 dolar (80,000 sterlin) kadar para cezasıyla karşı karşıya kalıyor.

Mahkemesi Ocak ayına planlanmıştır

Eski Trump kampanya danışmanı Bryan Lanza, davanın politik nedenlerle yapıldığı izlenimini verdiğini söyledi.

"Kongre'nin eski veya görevdeki başkanlık yönetim üyelerini mahkûm etmesi olağan bir durum değildir," dedi. "Gerçek adalet bakanlığının bu davalara devam etmesi olağandışıdır."

Bunu, demokrat Başkan Barack Obama döneminde, Cumhuriyetçi kontrolündeki bir Kongre tarafından subpoena edilen belgeleri vermekten kaçınan eski ABD Adalet Bakanı Eric Holder örneği olarak gösterdi. Ancak Holder, suçlu olarak yargılanmadı.

Lanza, "Bu şeyleri tırmandırarak tehlikeli bir yola giriyoruz," dedi.

"Bu, hükümet sistemimize iyi gelmez," dedi

Eski Trump kampanya stratejisti Steve Bannon, Temsilciler Meclisi komitesinin yasal tebligatını gözardı ederek iki mahkûmiyet suçlamasıyla suçlu bulunmuştu ve Temmuz 2022'de dört ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak Bannon, savunma ekibi mahkumiyeti temyiz ederken serbest kalmaya devam etti.