TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, derbi maç sonrasında Fenerbahçe'ye, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 112 bin, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle de 200 bin olmak üzere toplamda 312 bin lira para cezası verdi.

Sarı-lacivertlilere aynı müsabakada yaşanan çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle elektronik kart bloke cezası veren kurul, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları gerekçesiyle yöneticilerden Can Gebetaş ve Selahattin Baki'ye 200'er bin lira para cezası kesti.

Aynı karşılaşma nedeniyle Galatasaray'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 140 bin, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle de 200 bin olmak üzere toplamda 340 bin lira para cezası uygulandı.

Sarı-kırmızılılara da çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bir sonraki deplasman maçında kartlarının bloke edilmesi cezası uygulayan kurul, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle Erden Timur'a 200 bin lira para cezası kesti.

PFDK, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e ise ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

Beşiktaş'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 112 bin lira para cezası uygulandı. Taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle Gaziantep'e 80 bin, Pendikspor'a 500 bin ve MKE Ankaragücü'ne de 140 bin lira para cezası verildi.

Öte yandan Gaziantep FK, Siltaş Yapı Pendikspor ve MKE Ankaragücü'ne bir sonraki maçlarda elektronik kart bloke cezası uygulandı.