TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşmada sahayı terk etmesinden dolayı İstanbulspor'un 3-0 hükmen mağlup sayıldığı ve ev sahibi takıma 3 puan silme cezası uygulandığı belirtildi.

Sarı-siyahlı kulübün başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'na ise akreditasyon talimatına aykırı eylemi ve başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti ve 780 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

Öte yandan, İstanbulspor'un bazı taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle bir sonraki iç saha maçında cezalı olacağı kaydedildi.