Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray Ekmas'ı 88-72 yenerek yarı finalde Anadolu Efes'le eşleşen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Anadolu Efes'e saygı duyuyoruz. Belki onlar maçın favorisi olabilir ama biz kazanmak için tüm gücümüzü sahaya koyacağız." dedi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, dünkü müsabakada iyi bir basketbol oynadıklarını, savunmadaki performanslarıyla da maçı domine ettiklerini söyledi.

Galatasaray Ekmas karşısında mücadeleyi baştan sona önde götürdüklerini kaydeden Sarıca, şöyle konuştu:

"Özellikle maçın başında yaptığımız savunma, daha sonraki akıcı ve tempolu hücumlarımızla birleşince bütün maçı önde götürdük. Doğrulardan vazgeçmeyerek oynadığımız için bütün takımımı kutluyorum. Çok önemli bir iş başarıp yarı finale kaldık ancak cuma günü yine bir final maçı oynayacağız. Anadolu Efes'e saygı duyuyoruz. Belki onlar maçın favorisi olabilir ama biz kazanmak için tüm gücümüzü sahaya koyacağız. Pazar günü Konya'da son maçı oynamak istiyoruz. Tüm takımımı tebrik ediyorum ve salonu dolduran coşkulu taraftarımıza teşekkür ediyorum."

Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'ndeki Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka maçı 16 Şubat Cuma günü saat 18.00'de başlayacak.