Haber: Damla Oya Erman

Sony, bu haberi çarşamba günü duyurdu. İlk olarak Bloomberg muhabiri Jason Schreier, Sony haberini yayınlamadan önce çarşamba öğleden sonra haberi raporladı. Ryan, 30 yıl boyunca Sony ve PlayStation'da görev aldıktan sonra Mart 2024'te görevinden ayrılacak.

Sony Group Corporation başkanı ve baş işletme görevlisi Hiroki Totoki, 1 Nisan 2024'ten itibaren Sony Interactive Entertainment'ın geçici CEO'su olarak görev yapacak. Ryan, Birleşik Krallık'taki ev yaşamı ile ABD'deki işi arasında "doğru dengeyi bulmada zorluklar" yaşadığını belirterek emeklilik kararında etkili olduğunu açıkladı.

Ryan, PlayStation web sitesindeki duyurusunda, milyonlarca insanın hayatına dokunan ürünleri sunma fırsatına sahip olduğu için kendini şanslı hissettiğini belirtti. Ryan, ödüllü oyunlardan PlayStation 5 ile sağlanan son derece etkileyici teknik başarılarına kadar, elde ettikleri başarıları büyük bir gurur ve Sony Interactive Entertainment'ın geleceği konusunda çok iyimser olduğunu ifade etti.

Jim Ryan, 2019 yılında Sony'nin PlayStation bölümünün başkanı olarak göreve başladı ve bu göreve atanmadan önceki başkan John Kodera'nın yerini aldı. Kodera, o dönemde yardımcı başkan oldu ve 2021'de şirketi terk etti. Ryan, 1994 yılında Sony'nin Avrupa operasyonlarına katıldı ve o zamanlar Sony Computer Entertainment Europe olarak biliniyordu.