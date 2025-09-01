Terörle mücadele operasyonlarında gösterdikleri azim ve başarıdan dolayı Türk Polis Teşkilatının "çelik bileği" olarak anılan PÖH timlerinin Malatya Özel Harekat Müdürlüğündeki bir günlük eğitimi görüntülendi.

Terör, uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında kendilerine verilen görevi başarıyla yürüten PÖH timleri, zorlu görevler için her an hazırlıklı olmak adına sıkı eğitimlerden geçiyor.

PÖH'ler, başta terörle mücadele olmak üzere her türlü yasa dışı olayda görev alarak vatandaşların huzur ve güven ortamının devamlılığı için çaba gösteriyor.

Keskin nişancılık, rehine kurtarma, arazi arama tarama, taktik araç, atış gibi birçok alandaki eğitimler ve tatbikatlarla zorlu görevlere hazırlanan PÖH'ler, teknolojik imkanları da kullanarak kendilerini geliştiriyor.

Timler, yerli silahlarla operasyonlara katılırken, taşıdıkları 50 kilogramlık ekipmanlarla da her an göreve hazır bekliyor.

Özel eğitimler sayesinde zorlu koşullara dayanıklı hale gelen ve her türlü operasyonlara hazırlıklı olmayı sürdüren PÖH'ler, suçlulara korku, vatandaşa güven veriyor.

Atış, taktik araç ve ilk yardım eğitimlerine katılıyorlar

Malatya Özel Harekat Müdürü Murat Daş'ın da eğitim verdiği PÖH'ler, sabahın erken saatlerinde 15 kilometre koşuyla güne başlıyor.

Silahlı, bıçaklı ya da sopalı kişileri etkisiz hale getirebilmek için etkili güç kullanma ve yakın savunma eğitimleri alan PÖH'ler, uzun namlulu silahlarla ve tabancayla poligonda atış yapıyor.

İleri seviye, keskin nişancı ve her türlü pozisyonda atış tekniği becerilerine sahip olan PÖH'ler, vurulması güç hedefleri kolaylıkla etkisiz hale getirebiliyor.

2 bin metredeki hedeflere atış

Uzun namlulu silahlarıyla keskin nişancılık eğitimine katılan timler, yaklaşık 2 bin metredeki hedeflere atış yaparak görevi bitiriyor.

İlk müdahale eğitimlerine de katılan PÖH'ler, operasyonlarda yaralanan mesai arkadaşlarının ilk müdahalesini yaptıktan sonra güvenli bölgeye intikali sağlıyor.

Öğlen saatlerini yemekhane ve dinlenme alanında geçiren PÖH'ler, çok zaman geçmeden tekrar eğitimlerin yapıldığı alana geçiyor.

Faaliyet sahasında kurulan 30 metrelik kulelerden yarasa, helikopterden, silahlı ve silahsız iniş, yüksekten binaya giriş gibi eğitimlere tabi tutulan PÖH'ler, halat yardımıyla yüksekten inip yaralı tahliyesi eğitimine katılıyor.

Daha sonra taktik araçlar eğitimine geçen PÖH'ler, burada ise "Ejder", "Cobra", "Kirpi" gibi zırhlı ve personel taşıyıcı ağır silahlı araçlarla hendek, çamur ve 1 metrelik sudan geçme gibi zorlu ve engebeli arazi eğitimini alıyor.

PÖH'ler, yurt içi ve dışında zorlu iklim ve arazi koşullarında gerçekleştirdikleri operasyonlarla suçlulara nefes aldırmıyor.