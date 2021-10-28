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'10 büyükelçinin yaptığı açıklama kabul edilemez'

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Ekim 2021 Perşembe 10:33
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'10 büyükelçinin yaptığı açıklama kabul edilemez'

Bakan Çavuşoğlu: 10 büyükelçinin yaptığı açıklama kabul edilemez. Sayın Cumhurbaşkanımız büyükelçilerin sınır dışı edilmesi için çalışmaları başlat dedi. Biz bunların hazırlıklarını yaptık. Ülke ve milletin kabul edemeyeceği bir davranışta bulundular. Viyana Sözleşmesine göre bu bizim hakkımızdır. Cumhurbaşkanımızın Eskişehir konuşmasında sonra bir panik başladı. Ne olacak diye bize soranlar oldu. Biz Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrası gerekli hazırlıklarımızı yaptık, kabineye sunacaktık. Hazırlıklarımızdan da haberdar olan, bavullarını toplamaya başlayanlar da olmuş. Bu açıklamayı yapanlar bunu nasıl düzeltebiliriz arayışına girdiler.

'ERDOĞAN - BIDEN GÖRÜŞMESİ' AÇIKLAMASI

Bakan Çavuşoğlu, "Görüşme teklifi ABD tarafından geldi. Öyle görünüyor ki bu görüşme Glasgow'da olacak. Önce konuşma sıraları belli olacak. Ona göre arkadaşlarımız bir saat üzerinde çalışıyorlar. Tarih, saat belli olur. Bize görüşme talebinde bulunan ülkelerin listesini Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 28.10.2021 10:45
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanıMevlüt ÇavuşoğluBüyükelçi
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