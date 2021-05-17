'4 milyar 622 milyon lirayı karşılıksız olarak esnafımıza veriyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 4 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Milletin ve tüm İslam aleminin geride bırakılan Ramazan Bayramını tebrik eden Erdoğan, "Salgın sebebiyle gönlünüzce bir bayram idrak edemediğimiz açıktır. Dünyanın tamamı ile birlikte ülkemizi de adeta esir alan salgın musibetine karşı verdiğimiz mücadelenin tek amacı 84 milyon insanımızın her birinin sağlığını korumak, geleceğini güvence altına almaktır. Vefat sayısının 45 bine dayandığı, on binlerce insanımızın yoğun bakımlarda sıkıntılı günler geçirdiği yüz binlerce insanımızın hastanelerde tedavi gördüğü, 5 milyon 100 bini aşkın insanımızın bu illete maruz kaldığı bir ortamda başka türlü hareket edebilmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

'İKİNCİ ETABINI DAHA AYRINTILI ŞEKİLDE GÖRÜŞTÜK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanın sağlığını her şeyin önüne koymak milletin kendilerine verdiği sorumluluğun en başta gelen şartı olduğunun altını çizerek, "Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısmi ve tam kapanma tedbirleri sayesinde hamdolsun salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık. Kademeli normalleşme takviminin ilk etabını oluşturan mayıs ayının kalan günleri ile ilgili uygulama esaslarını İçişleri Bakanlığımız kamuoyuna duyurdu. Kabine toplantımızda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşme takviminin ikinci etabını daha ayrıntılı şekilde görüştük, istişare ettik. Önümüzdeki günlerde gelişmelere göre bu konudaki uygulama esaslarını milletimizle paylaşacağız. Ay sonuna kadar olan süreçte vaka sayılarını daha da aşağılara çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin tedbirlerine hassasiyetle uyumunu özellikle rica ediyorum" diye konuştu.

'EN ZORU GERİDE BIRAKTIK'

Salgının süresi uzadıkça tahammüllerin azaldığını, sabırların tükendiğini bildiklerini kaydeden Erdoğan, "İnşallah en zorunu geride bıraktık bundan sonra eskisi kadar kapsamlı ve kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç olmayacağını ümit ediyoruz. Bir müddet daha dikkatli ve ihtiyatlı gitmek mecburiyetinde olduğumuzu da kabul etmek mecburiyetindeyiz" dedi.

'661 MİLYAR LİRALIK BİR KAYNAĞI İNSANIMIZIN EMRİNE VERMİŞ OLDUK'

Salgın sürecinde esnafa verdikleri ciro ve kira desteğinden 1 milyon 200 bin vatandaşın faydalandığını söyleyen Erdoğan, "Merkezi yönetim bütçesi ile birlikte tüm bu nakdi ödemelerin tutarı şimdiden 134 milyar lira olarak gerçekleşirken bu rakam Haziran sonunda 181 milyar lirayı bulacaktır. Bankacılık sektörümüzün esnaflarımıza kobilerimize ihracatçılarımıza ve vatandaşlarımıza verdikleri kredileri Kredi Garanti Fonu vasıtasıyla kolaylaştırdık. Bugüne kadar 400 bine yakın firmanın 8 milyon vatandaşımızın ve 848 bin esnafımızın faydalandığı uygun maliyetli bu kredilerin toplamı 315 milyar lirayı aşmıştır. Ayrıca Tarım Kredi kooperatiflerinin esnafların mükelleflerin vergi ve sigorta primi ertelemeleri ve borç yeniden yapılandırmaları ile her kesimden insanımızı rahatladık. Bugüne kadar 206 milyar lirayı bulan borç ertelemelerinin tutarı yıl sonunda 219 milyar liraya ulaşacaktır. Böylece salgının başladığı günden bu yana toplamda 661 milyar liralık bir kaynağı insanımızın emrine vermiş olduk" diye konuştu.

'4 MİLYAR 622 MİLYON LİRALIK BİR KAYNAĞI KARŞILIKSIZ OLARAK VERİYORUZ'

Esnafa yönelik yeni bir destek programının müjdesini vereceğini belirten Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bu hibe programıyla salgın tedbirleri sebebiyle işlerini ara vermek mecburiyetinde kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Birinci grupta; kahvehane, cafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız. Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular tuhafiyeciler, züccaciyeciler kurs işletmecileri yer almaktadır. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici minibüsçü ve otobüsçüler ile pazarcılar da dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz. Böylece iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık bir kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca salgından etkilenen tüccar, sanayici ve büyük şirketler için de nefes kredisi adı altında kolaylık sağlayacak yeni bir adım attıklarını belirterek, "Detayları Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından açıklanacak bu destek programlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

'YAŞ ÇAY ALIM FİYATI 4 LİRAYA YÜKSELTTİK'

Kuraklıktan zarar gördükleri belirlenen çiftçilerin Ziraat Bankası'na veya Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçlarının da erteleneceğini söyleyen Erdoğan, "2021 yılı alım fiyatları ise şu şekildedir; Toprak Mahsulleri Ofisi'nin geçen yıl ton başına bin 650 lira olan sert ekmeklik buğday alım fiyatını 2 bin 250 lira, geçen yıl ton başına bin 275 lira olan arpa alım fiyatını da bin 750 liraya yükseltiyoruz. Bakliyat alım fiyatlarımız ise ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir. Ortalama verimler dikkate alınarak ton başına hububatta 275 lirayı bakliyatta ise 9 yüz 10 lirayı bulan prim ve destekler verilerek üreticilerimizin giderlerine katkı sağlanacaktır. Açıkladığımız alım fiyatları diğer kamu kurumları için de referans fiyat olacak. Farklı fiyatlandırma yapılmayacak aynı şekilde kabul edilecektir. Geçen yıl yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,27 lira destekleme ile birlikte 3,4 lira olarak belirlenmişti. Bu fiyat üzerinden 752 milyon tonun üzerinde çay alımı yaparak destekleme ile birlikte toplamda iki milyar 760 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir. Çiftçilerimizden tek isteğimiz bir karış toprağı dahi boş bırakmadan ekmekleri biçmeleri, üretmelidir" diye konuştu.

'HELAL VE HELALLEŞME BİLMEYENLER İNCELİĞİ FARK ETMEZ'

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş rakamlara ulaşan destek paketleri ile insanların tamamının yanında yer aldıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buna rağmen sıkıntı yaşayanlar olmamış mıdır, muhakkak olmuştur. Ancak dünyadaki ve bölgemizdeki örnekleri ile mukayese edildiğinde Türkiye'nin hem vatandaşlarına hem iş dünyasına en ciddi ve etkin destekleri sağlayan ülke olduğu bir hakikattir. Tüm bu gayretlerimize rağmen gönlü buruk kalan vatandaşlarımız varsa onlardan helallik istememiz de inancımızın ve kültürümüzün bir gereğidir. Hak nedir, helal ve helalleşme bilmeyenler elbette buradaki inceliği fark etmez. Bizim bu husustaki muhatabımız da zaten milletimizin kendisidir. Eğer işimizi doğru yapmışsak takdirini milletimizden göreceğiz, yanlışımız ve eksiğimiz olmuşsa da hesabını milletimize vereceğiz. Eser ve hizmet siyasetimize karşılık ortaya sadece kulp takma, yalan ve iftira atma siyaseti koyabilenlerin bugünleri gibi geçmişlerini de milletimiz gayet iyi biliyor" dedi.

'PKK'NIN SURİYE GENEL SORUMLUSU SOFİ NURETTİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Pençe- Kartal operasyonunda şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Erdoğan, "Bu vesileyle milletimle müjdeli bir haberi de paylaşmak istiyorum. Milli İstihbarat Başkanlığımızın uzun süredir yürüttüğü çalışmalar neticesinde yerini belirlediği PKK'nın Suriye genel sorumlusu 'Sofi Nurettin' kod isimli terörist Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. PKK'nın en üst düzey yöneticilerinden olan Suriye kökenli bu terörist, uzun süre örgütün sözde silahlı kanadının sorumluluğunu yürütmüş, ardından da Suriye'deki faaliyetlerin başına geçmiştir. Türkiye'ye yönelik pek çok kanlı eylemin faili olan bu terörist, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının da sorumlusudur. Gara Operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri yine bu teröristtir. Milli İstihbarat Başkanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirilen Sofi Nurettin'in durumu, PKK-KCK ile PYD-YPG'nin aynı örgüt olduğu gerçeğini inkarı mümkün olmayacak şekilde bir kez daha ortaya koymuştur. PKK/YPG'nin Irak'ta ve Suriye'de saklanan elebaşları ve teröristlerinin tamamını etkisiz hale getirene kadar operasyonlarımız sürecektir. Terör örgütünün bu önemli elebaşının etkisiz hale getirilmesinde görev alan istihbaratçılarımızı ve askerlerimizi tebrik ediyor her birinin alınlarından öpüyorum. Bu ülkeye ihanet eden, kurşun sıkan, herhangi bir insanımıza zarar veren, hele hele vatanımızın bütünlüğü ne milletimizin birliğine devletimizin bekasına tehdit oluşturan herkesi aynı akıbetin beklediğini bugün buradan hatırlatıyorum" diye konuştu.

'ÇETELERDEN MEDET UMACAK KADAR ZAVALLILAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 yıl önce ülkenin yönetimini devraldıklarında yaptıkları en önemli işlerden birinin de suç örgütlerinin cirit attığı ülkede huzuru sağlamak olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yürüttüğümüz kararlı mücadele sayesinde suç örgütlerini ülkenin ve milletin başına musallat olmaktan tamamen çıkardık. Demokrasi ve hukuk dışı her araçtan medet umanlar şimdi yeni arayışlara yönelmiştir. Türkiye'yi darbecilerin, gözü doymaz ekonomik tetikçilerin demokrasiyi hazmedememiş iç ve dış siyaset mühendislerinin, her türünden çetelerin pençesinden nasıl kurtardıysak bu kirli senaryoyu da bozacağız. En büyük üzüntümüz ülkemizde hala çetelerden medet umacak kadar zavallılaşan, küçülen, haysiyet fukarası kişiliklerin olduğunu görmektir. PKK'yı ve onun destekçilerini bile samimi ve açık bir dille kınamaktan kaçınanların çetelerle aynı yolda yürümeye başlamaları karşısında şu gerçeği tekrar hatırlatmak isterim. Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz. Biz demokrasiye milli iradeye hukuka medeniyetimizin ve tarihimizin üzerimize yüklediği sorumluluklara uygun şekilde çalışmaya, mücadele etmeye hedeflerimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi yollara başvururlarsa vursunlar eski Türkiye hastalıklarını hortlatma noktasında mesafe alamayacaklar. Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasına da engel olamayacaklar."

'SİZ KANLI ELLERİNİZLE BİR TARİH YAZIYORSUNUZ'

Ramazan ayını ve Ramazan Bayramı'nı Kudüs'ten ve Filistin şehirlerinden gelen acı haberlerin burukluğu içinde geçirdiklerini söyleyen Erdoğan, "Maalesef birilerinin 'Filistin'den bize ne Kudüs'ten bize ne’ şeklindeki cehalet ve nefret kokan yaklaşımlarına şahit olabiliyoruz. Halbuki Kudüs'ün sembolü olduğu coğrafya insanlığın en kadim yerleşimlerine ev sahipliği yapan bir bölgedir" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e ciddi bir silah onayı verdiğini kaydeden Erdoğan, "850 bin silah onayıdır. Lafa geldiğinde silahsızlanma, şu bu onları konuşuyorlar. Sayın Biden, sözde Ermeni Soykırımı'nda Ermenilerin yanında yer aldın. Şimdi de ciddi manada orantısız bir saldırıyla Gazze'ye saldıran ve yüzbinlerce insanın şehadetine vesile olan bu olayda da ne yazık ki siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz. Bunu söylemeye bizleri mecbur ettiniz. Çünkü biz bu konularda çok daha fazla duramayız, durmayacağız. Bugün de tekrar hatırlatıyorum, 84 milyon hep birlikte Kudüs nöbetimizi devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Osmanlı'nın yıkılışı ile barış ve uzun iklimini kaybeden pek çok coğrafya gibi Filistin toprakları da zulümle, acıyla kanla yıkanıyor. Siz de buna destek veriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

'HALBUKİ ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜLÜRKEN DEĞİL, UYUTULURKEN SESSİZ KALINMALIDIR'

Her ne olursa olsun kendilerine düşenin mazlumun yanında yer almak ve onun hakkını hukukunu göz etmek olduğunu kaydeden Erdoğan, "Sınırları hala belirsiz olan İsrail devletinin Siyonist hayaller peşinde koşan siyasetçilerin ve insanlığa karşı suç işlemeyi mubah sayan radikallerin elinde bir terör aygıtına dönüşmüştür. Bunlar yavruları öldürecek kadar katil. Bunlar 5 yaşında 6 yaşındaki yavruları öldürecek kadar katil. Kadınları yerlerde süründürerek öldürecek kadar katil. Yaşlı insanları öldürecek kadar katil, bunların eşi benzeri yok. Ankara'dan tüm dünyaya seslenmek istiyorum. Filistinli çocukların bombalarla ölmesiyle ilgilenmeyenler çocukların füze seslerinden korkması karşısında dehşete kapılabilmektedir. Halbuki çocuklar öldürülürken değil, uyutulurken sessiz kalınmalıdır" dedi.

'SİYASİ VE ASKERİ DESTEĞİ VERECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tıpkı Kıbrıs'ta olduğu gibi Filistin topraklarında da iki devletli adil bir çözümden yana olduklarını belirterek, "1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan bağımsız egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin kurulması için her platformda çaba göstermeyi sürdüreceğiz. Esasen gelinen noktada artık Kudüs konusunda ayrı bir düzenlemeye ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşturulması ve Filistin halkının saldırılardan korunması için atılacak uluslararası adımlar hususunda ihtiyaç duyulacak her türlü siyasi ve askeri desteği vereceğimizi bir kez daha buradan ilan ediyoruz. Bu millet de bizimdir bu ümmet de bizimdir. Bu insanlık da bizimdir" ifadelerini kullandı.