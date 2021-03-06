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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu 'Erdoğan bir milli güvenlik sorunudur' demiş. Kılıçdaroğlu kendisinin bir 'demokrasi sorunu' olduğunu ve milli güvenlik konusunda pusulası olmadığını bir kere daha ilan etmiştir" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Mart 2021 Cumartesi 10:56
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Erdoğan bir milli güvenlik sorunudur" ifadesine tepki gösterdi. Çelik, "Kılıçdaroğlu 'Erdoğan bir milli güvenlik sorunudur' demiş. Bu, Türkiye’nin milli güvenliğini tehdit eden saldırganların dilidir. Kılıçdaroğlu kendisinin bir 'demokrasi sorunu' olduğunu ve milli güvenlik konusunda pusulası olmadığını bir kere daha ilan etmiştir. Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin milli güvenlik politikalarına cesaret ve kararlılıkla liderlik etmektedir. Milli güvenliğimizin en büyük dayanağı hak ve menfaatlerimiz konusunda kararlı bu politikalardır. Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliği konusunda ne derece kararlı olduğunu bugün Başkomutan olarak Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı vesilesiyle vereceği mesajlarla tüm dünyaya bir kere daha duyuracaktır" dedi.

'MİLLİ OLMADIĞI GİBİ DEMOKRATİK DE DEĞİLDİR'

Çelik, Kılıçdaroğlu'nun demokratik olmadığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızı Avrupa ırkçılarının, Paşinyan’ın Ermenistanı’nın ve Enosis zihniyetinin 'milli güvenlik sorunu' olarak gördüğü doğrudur. Ancak Kılıçdaroğlu’nun da Cumhurbaşkanımızı 'milli güvenlik sorunu' görerek bu sıralamada konumlanması manidardır. Karabağ’da, Suriye’de, Irak’ta, Libya’da ve Doğu Akdeniz’de yaşanan tüm ihtilaflarda Türkiye’nin milli menfaatlerinin karşısında konumlanan Kılıçdaroğlu ile ortak 'milli güvenlik' perspektifine sahip olmadığımız açıktır. Bizim milli güvenlik pusulamız Türkiye merkezlidir. Milletimizin oylarıyla seçilmiş meşru Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' diyerek milli iradeyi hedef alan Kılıçdaroğlu’nun, devletin birliğini temsil eden en üst makamı 'milli güvenlik sorunu' diyerek hedef alması demokrasiden nasibini almadığını kanıtlamaktadır. Kılıçdaroğlu’nun 'milli güvenlik sorunu' ifadesi milli olmadığı gibi demokratik de değildir. Bu Türkiye’nin milli güvenliği konusunda pusulası olmayan birinin yaklaşımıdır" diye konuştu. 

'ÇAĞRIMIZ, DEMOKRASİYE VE MİLLİ İRADEYE SAYGILI SİYASET YAPMALARI'

Çelik, demokrasiye ve milli iradeye saygılı bir çizgide siyaset yapma çağrısında bulunarak, "Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanımızı milli güvenlik konusunda hedef göstererek Türkiye’ye karşı hangi dayatmayı savunduğunu ve hangi anti-demokratik tutum içerisine girdiğini kendisine sormak demokratik sorumluluğumuzdur. Cumhurbaşkanımız için 'milli güvenlik sorunudur' ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, Türkiye siyaseti için bir 'demokrasi sorunu' olduğunu her geçen gün yeniden ortaya koymakta ve provokasyonu bir siyaset tarzı olarak benimsediğini göstermektedir. Türkiye’nin milli güvenliğine liderlik eden Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alacak kadar yolunu şaşırmış olanlara çağrımız, demokrasiye ve milli iradeye saygılı bir çizgide siyaset yapmalarıdır. Bunların, Cumhurbaşkanımız ve milli güvenliğimiz hakkında konuşmadan önce, provokasyon ve siyasi sabotajlara son vermeleri, 'milli' meselelerde 'ulusal' bir tavır koyarak 'milli güvenlik' konusunu anlayabilecekleri liyakate erişmeleri gerekiyor" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiÖmer ÇelikCHPKemal Kılıçdaroğlu
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