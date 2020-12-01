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Akşener: Türkiye de salgının 2. dalgasında iyi olan ülkeler arasına girsin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, açıklanan koronavirüs önlemlerinin yetersiz olduğunu öne sürdü. Akşener, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, dünyada salgında ikinci dalgaya karşı kendini koruyan ülkeler olduğunu belirterek, Türkiye'nin de iyi olan ülkeler arasına girmesi gerektiğini savundu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Aralık 2020 Salı 12:40
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Akşener: Türkiye de salgının 2. dalgasında iyi olan ülkeler arasına girsin

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni koronavirüs önlemlerini yetersiz bulduğunu söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı  Akşener, dünyada salgında ikinci dalgaya karşı kendini koruyan ülkeler olduğunu belirterek, Türkiye'nin de iyi olan ülkeler arasına girmesi gerektiğini söyledi. Akşener "Şimdi bütün mesele, milletin canını, birliğini, dirliğini, sağlığını korumak. Derhal 14 günlük sokağa çıkma yasağını uygulayın. Zararın neresinden dönersek kardır" dedi.

KATAR İLE YAPILAN TİCARET ANLAŞMASI

Akşener, Borsa İstanbul’un yüzde 10 hissesinin, Katar tarafından satın alındığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bu satışların yanında, içeriği henüz açıklanmayan bir dizi anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaların konuları arasında limanlar, Haliç, su kaynaklarımız, hatta aile ve kadınlarla ilgili bir mutabakat bile var. Altını önemle çizmek istiyorum: Birçok devlet ya da şirket, yabancı borsalara ortak oluyor, yatırımlar yapıyor. Biz yabancı sermayeye, ya da yatırımlara karşı değiliz. Ancak, gelişmiş ülkelerde, bu tür satışlar ya da yatırımlarla ilgili olarak kamuoyuna bilgi verilir. ‘Şu nedenle, şu şartlarda, şöyle bir anlaşma yaptık’ denir. Devlet, 'ticari sır' maskesinin ardına saklanmaz. O yüzden, gizli saklı, yangından mal kaçırır gibi yapılan bu anlaşmaların akıbetini, dikkatle takip edeceğiz."

Akşener, istihdam yaratan bir büyüme modeline geçilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"İYİ Parti olarak biz, 'Türkiye istihdamsız değil, istihdamla büyüsün' diyoruz. 'Rantla değil, üretimle kalkınsın' diyoruz. Bu vizyon ışığında, işverenlerimizin üzerindeki yükü hafifletip, onların yeniden istihdam yaratmalarını sağlarken, dar gelirli vatandaşımızı da borç sarmalına sürüklemeyecek, kayıt dışı istihdamı kayıt altına alacak, hakkaniyetli bir asgari ücret modeli üzerinde çalıştık" ifadesini kullandı.

DHA

Son Güncelleme: 01.12.2020 13:44
Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Genel Başkanı Meral AkşenerIkinci DalgaTürkiye
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