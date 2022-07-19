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Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: Şartlı bir şeyin olmaması gerekir

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Temsilciler Meclisi’nin Türkiye’ye F-16 satışını şarta bağlayan tasarısına ilişkin, "Türkiye güçlü bir devlet. 'Ben sana bunu veririm ama şunu yapmayacaksın' gibi şartlı bir şeyin olmaması gerekir. Askeri heyetler arası görüşmelerde mantıklı parametrelerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Süreç devam ediyor" dedi.

19 Temmuz 2022 Salı 10:25
Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: Şartlı bir şeyin olmaması gerekir

Akar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yunanistan'ın, Türkiye'ye F-16 satılmamasına yönelik faaliyetleri ile ABD Temsilciler Meclisi’nin Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'na 'Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan' eklemeyi kabul etmesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, tedarikle ilgili sürecin sürdüğünü ve bunu yakından takip ettiklerini belirtti. Yunanistan'ın konuyu uluslararası ilişkiler normlarında izah edilemeyecek boyutlara getirdiğini ifade eden Akar, "Yunanistan, Türkiye ve ABD askeri heyetleri arasında F-16 tedariki ve modernizasyonuna yönelik varılan mutabakata, çeşitli girişimlerle ellerinden geldiğince etki etmeye çalışıyor" diye konuştu.

Türkiye’nin taleplerinin hem Türkiye-ABD hem de NATO ilişkilerine uygun olduğunu vurgulayan Akar, "ABD yetkilileri görüşmelerde Türkiye’nin önemli bir müttefik olduğunu, NATO yetkilileri de Türkiye'nin önemi ile birlikte teröristle, göçle mücadelesindeki başarısını ifade ediyorlar. Hal böyle iken bu durumu nasıl izah edeceksiniz? Bir milletvekili, bir grup çıkmış orada birtakım manipülasyonlar, dezenformasyonlarla ortalığı karıştırıyor. ABD’nin bu oyuna gelmemesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

NATO'nun güçlü olması için üyelerinin güçlü olması gerektiğini belirten Akar, "Askeri yetkililer bunun farkında, çalışmalarımızı biliyorlar, biz de görüşlerimizi tüm görüşmelerimizde açıklıkla dile getiriyoruz. Türkiye güçlü bir devlet. 'Ben sana bunu veririm ama şunu yapmayacaksın' gibi şartlı bir şeyin olmaması gerekir. Askeri heyetler arası görüşmelerde mantıklı parametrelerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Süreç devam ediyor. Askeri, siyasi, diplomatik anlamda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Temennimiz aklıselimin hakim olması, makul, mantıklı çözümlerin ortaya çıkmasıdır" açıklamasında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
F16TürkiyeABDHulusi AkarMilli Savunma Bakanı
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