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Bakan Dönmez: Bozkurt'a doğal gaz için ilk adımı attık

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Bozkurt'ta sözünü verdiği doğal gaz için ilk adımı attık" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Ağustos 2021 Cuma 12:26
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Bakan Dönmez: Bozkurt'a doğal gaz için ilk adımı attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in direktifleri doğrultusunda Bozkurt, Abana ve İnebolu ilçelerine doğalgaz verilmesi ile ilgili çalışmalara başlandığı belirtildi. Kastamonu Bozkurt’ta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da katıldığı alt yapı yatırımlarının ele alındığı koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda doğalgaz arzının bölgede yapılacak TOKİ konutlarının tesliminden önce olması konusunda görüş birliği sağlandığı ifade edildi. Bu kapsamda KARGAZ, şehir içi imalat çalışmalarında tüm alt yapı kurumlarının koordinasyon halinde hareket ederek çalışmalarını yürütecek. Toplantı sonrası Bakan Dönmez ve KARGAZ Genel Müdürü Kasım Kahraman selden etkilenen Bozkurt ilçesinde yapılan çalışmaları sahada inceledi. Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Bozkurt'ta sözünü verdiği doğalgaz için ilk adımı attık. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve KARGAZ'ın yetkilileriyle toplantı yapıp, sahada incelemelerde bulunduk" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BakanDoğalgazEnerjiBozkurtKastamonuFatih Dönmez
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