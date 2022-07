Bakan Karaismailoğlu: Yatırımlarımızın meyvelerini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ordu’da yapımı süren çevre yolu şantiyesinde incelemelerde bulundu, yetkililerden brifing aldı, ardından da Akçatepe Tüneli Işık Görme Töreni’ne katıldı. Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, kentte ulaşım yatırımları adına tarihi günlerden birini daha yaşadıklarını belirterek, kazı çalışmalarının sonuna gelinen tünel projesinin, başta Ordu olmak üzere bölgedeki diğer illeri de olumlu etkileyeceğini söyledi.

‘CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ DAHA DA YÜKSELTECEK’

Projeyle zaman ve yakıt tasarrufu elde edileceğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, “Tünelleri ve yolları barındıran bu projemiz, Ordu ve çevre illerin ulaşımını rahatlatması bakımından son derece önemli. Çalışmalarımız tamamlandığında trafikte can ve mal güvenliğini daha da yükseltecek; bölgenin turizm, ticaret ve sosyo-ekonomik gelişimine de büyük katkı sağlayacağız. En önemlisi zaman ve akaryakıt tasarrufuyla ülkemizin ekonomisine de destek olacağız” dedi.

20 YILDA 1 TRİLYON 606 MİLYARLIK YATIRIM

Bakanlıklarının yatırımlarına ilişkin rakamlar paylaşan Bakan Karaismailoğlu, “Stratejik dev ulaşım ve iletişim yatırımlarımızla, ülkemizdeki üretime, istihdama, ticaret ve turizmine ciddi katkılar sağlıyoruz. Son 20 yıl içerisinde ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 606 milyar lira üzerinde yatırım yaptık. Bu yatırımlarımız içinde; yüzde 61 oran ve 972,6 milyar liralık miktar ile aslan payını karayolları alıyor. Böylece, ülkemizi dünyanın lider ekonomileri arasına yükseltiyor, milletimizi hak ettiği yere taşıyoruz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejimize uygun biçimde hayata geçirdiğimiz büyük ulaşım ve iletişim yatırımlarımızın meyvelerini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

‘KARINCALAR GİBİ ÇALIŞIYORUZ’

Bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin kilometrelerden 28 bin 700 kilometreye çıkardıklarını, 2023 hedeflerinin ise 29 bin 500 kilometre olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “Karıncalar gibi çalışıyor; kara yollarında geçit vermeyen dağları tünellerle aşıyoruz. Bu azmimizin sonucunda tünel uzunluğunu, 50 kilometreden alıp 661 kilometreye çıkardık, 2023’te tünel uzunluğunu 720 kilometreye ulaştıracağız. Derin vadileri köprü ve viyadüklerle geçiyoruz. 311 kilometre uzunluğundaki köprü ve viyadüklerimizi 730 kilometreye çıkardık. 2023’te 770’ye ulaştıracağız. Bizim için durmak yok, yola devam” dedi.

‘TATİLE GİDENLERİN HALLERİNİ GÖRÜYORUZ’

Ülkenin ve milletin kaybedecek bir dakikası bile olmadığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu şöyle konuştu:

“Görevini layıkıyla yapmayanların, vatandaşımıza hizmet götürmeyenlerin, hizmet etmek yerine tatile gidenlerin hallerini görüyoruz. Bu ülkeye hizmet edemeyeceklerini zaten biliyorduk. Buradan bir kez daha tekrarlıyorum; herkes sorumluluğunu yerine getirmeli. Bu ülkenin, bu milletin kaybedecek bir dakikası bile yoktur. Biz durmadık, durmayacağız. Ülkemizin rekabet gücüne, milletimizin yaşam kalitesini yükselten; güvenli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi için çalışmaya devam edeceğiz. Bu bakımdan ulaşım modlarında yaptığımız yatırımların ekonomimize katkılarını görmekten dolayı gururluyum.”

‘KISIR TARTIŞMALARA VAKTİMİZ YOK’

Bakan Karaismailoğlu, “Bizler, yaptığımız her bir kilometre yolu, her bir limanı, her bir havalimanını, her bir metre fiber optik kabloyu, büyük bir azim ve gayretle yapıyoruz. Bizim için ‘halka hizmet, hakka hizmettir.’ Günübirlik çekişmelere, polemik ve dedikodulara, kısır tartışmalara vaktimiz yok. Biz, tüm vaktimizi, akıl ve alın terimizi size hizmet için harcıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından iş makinesiyle tünele son darbeyi vurarak kazı çalışmaları tamamlanan 440 metre uzunluğundaki çift tüplü Akçetepe-1 tünelinde ışığın görünmesini sağladı.