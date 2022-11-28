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Bakan Nebati, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Al Jasser ile görüştü

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammed Al Jasser ile bir araya geldi.

28 Kasım 2022 Pazartesi 10:22
Bakan Nebati, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Al Jasser ile görüştü

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "28-29 Kasım 2022 tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliği yapacağı 'İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 38'inci Bakanlar Toplantısı' vesilesiyle İslam Kalkınma Bankası Başkanı Sayın Muhammed Al Jasser ile bir araya geldik. Oldukça verimli geçen görüşmede Banka ve ülkemiz arasındaki yakın iş birliğinden duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik. Ayrıca, ülkemizin Banka'ya desteğinin altını çizdiğimiz görüşmede, ülkemizin güçlü ekonomisi ile sunduğu yatırım fırsatları hakkında istişarelerde bulunduk" dedi. 

Bakan Nebati, BAE'li mevkidaşı ile bir araya geldi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Arap Emirlikleri (BAE) Ekonomi Bakanı Abdulla bin Touq Al Marri ve beraberindeki heyetle görüştü.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün İstanbul'da Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı değerli dostum Sayın Abdulla bin Touq Al Marri ile bir araya geldik. Sayın Al Marri ile ülkelerimiz arasındaki ekonomik iş birliği başta olmak üzere bölgesel ve küresel ekonomik gelişmeleri detaylı bir şekilde değerlendirdik" ifadelerini kullandı. 

DHA

Son Güncelleme: 28.11.2022 10:45
Anahtar Kelimeler:
BakanNureddin Nebatiİslam Kalkınma BankasıMuhammed Al Jasser
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