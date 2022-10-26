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CHP'den, İçişleri Bakanlığı önünde 'Vefa Salman' açıklaması

26 Ekim 2022 Çarşamba 16:07
CHP'den, İçişleri Bakanlığı önünde 'Vefa Salman' açıklaması

ANKARA - CHP Genel Başkan yardımcıları Muharrem Erkek ve Seyit Torun başkanlığındaki CHP'liler, yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturmada görevden uzaklaştırılan eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman için İçişleri Bakanlığı önünde açıklama yaparak, göreve iadesini istedi.

CHP Genel Başkan yardımcıları Muharrem Erkek ve Seyit Torun, beraberlerindeki CHP Grubu'ndan çok sayıda milletvekili ile İçişleri Bakanlığı ana kapı önüne yürüdü. Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın da yer aldığı grup, 'Adalet ne zaman gelecek? Vefa Salman göreve' yazılı pankart ile bakanlık önüne gelip, Salman'ın göreve iadesini istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Vefa Salman'ın Yalova tarihinde üst üste 3 seçim kazanan tek belediye başkanı olduğunu belirterek, "Sandıkta yapamadıklarını masa başında yaptılar. Yalova'da bir kumpas kuruldu. Yalova halkının iradesi gasbedildi. Biz CHP grubu olarak İçişleri Bakanlığı'nın önünden bir kez daha sesleniyoruz. Yalova'nın seçilmiş Belediye Başkanı Sayın Vefa Salman'ı derhal görevine iade edin" dedi.

'BASKI VE ZULÜMDEN VAZGEÇ'

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise Vefa Salman'ın suçsuz olduğunu ifade ederek, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, artık bu baskıdan, zulümden vazgeç. Bizde senden korkacak, geri adım atacak belediye başkanı yok. Onlar zaten büyük bir şeffaflıkla görevlerini yerine getiriyor" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Vefa SalmanCHPIçişleri BakanlığıAçıklama
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