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CHP'li belediye başkanlarımız bütün aksaklıkları aşıp halka hizmet ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim; 'Hiç şikayet etmeyin, sizin göreviniz bütün zorlukları aşıp, halka hizmet etmektir.' Bu görevi başarıyla yapıyorlar" dedi.  

13 Kasım 2022 Pazar 15:40
CHP'li belediye başkanlarımız bütün aksaklıkları aşıp halka hizmet ediyor

İSTANBUL(DHA)-


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sendika ve sivil toplum örgütü üyeleri de katıldı. Açılış töreninin ardından, Sarıyer Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partili belediye başkanlarının karşılarına engeller çıkartıldığını belirterek, "Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim; 'Hiç şikayet etmeyin, sizin göreviniz bütün bu aksaklıkları, zorlukları aşıp, halka hizmet etmektir.' Belediye başkanlarımız bu görevi başarıyla yapıyor. O nedenle hepinizin huzurunda belediye başkanlarımızı kutluyorum. İstanbul'un sadece Türkiye açısından değil, dünya açısından da önemli olduğunu biliyoruz. Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış, kadim bir kent. Dünyanın göz bebeği olan, tarihi eserleri ihmal edilen, çevresi, doğası tahrip edilen, beton ormanına dönüştürülen bir İstanbul. Bu beton ormanına dönüştürülen, İstanbul'da yaşanabilir alanlar yaratmak isteyen ve bu konuda çaba harcayan belediye başkanları, yani CHP’li belediye başkanları. Biz, bunu yapmak istiyoruz. İstanbul'u dünyanın göz bebeği kentlerinden birisi haline getirmek istiyoruz ve bu mücadele veriliyor. Bu mücadele, sadece İstanbul'da değil Ankara'da, pek çok yerde de veriliyor. Belediye başkanlarımız, gerçekten ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar" diye konuştu.  


 

"SOSYAL YARDIMLAR KESİLMEDİ AKSİNE ARTTI"

Kılıçdaroğlu, "Bazen kulaktan kulağa, bazen televizyon ekranlarında, gazetelerde, sosyal medyada; 'Sakın ha CHP'li belediyelere oy vermeyin. Gelirlerse sosyal yardımlar kesilir' denildi. Oysa sosyal yardımlar kesilmedi, tam tersine arttı. Sosyal yardımlar artarken, sağ elinin verdiğini sol elin görmeyeceği, insan onurunu koruyan bir anlayışla yapıldı. Bütün belediye başkanlarımız, sosyal yardımları bu çerçevede yapıyorlar. Biz, insan onuruna saygı duyan bir gelenekten geliyoruz. İnsan onurunun korunması gerektiğini düşünen bir gelenekten geliyoruz. Onun yoksulluğunu teşhir etmeden ama, ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir anlayışı egemen kılmak istiyoruz" dedi.  

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluBelediye Başkanı
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