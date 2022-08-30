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CHP'li Salıcı: Bu iktidarı seçimde geldikleri yere göndereceğiz

30 Ağustos 2022 Salı 16:10
CHP'li Salıcı: Bu iktidarı seçimde geldikleri yere göndereceğiz

ZONGULDAK - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı,  “İnsanca hakça bir düzen kurmak için yola çıktık. İster erken ister baskın ister zamanında; nasıl istiyorlarsa biz bu iktidarı, o seçimde geldikleri yere göndereceğiz” dedi. 

Zonguldak’ta CHP’ye 500 yeni üye katılım töreninde Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partililere rozetlerini taktı. Salıcı, yaptığı konuşmada asgari ücret ile Türk-İş’in açıkladığı açlık sınırı arasında fark olduğunu söyleyerek, “Asgari ücret 5 bin 500 lira, Türk-İş dün yaptığı açıklamada diyor ki ‘Açlık sınırı 6 bin 890 lira’. Ocakta bir zam yaptılar, dediler ki ‘Biz tarihi zam yapıyoruz. Yüzde 50 zam yapıyoruz’. Yüzde 50 tarihi zam, martı görmeden geldiği gibi gitti. Beceremediklerinin farkına vardılar, dediler ki ‘Temmuzda bir zam daha yapacağız’. O zam da bugünü görmedi” diye konuştu. 

Asgari ücretlinin açlık sınırı altında kalarak mağdur olduğunu kaydeden CHP'li Salıcı, “Saraydan bakınca Türkiye dört dörtlük çağdaş gelişmiş bir demokrasi, herkesin mutlu mesut yaşadığı bir ülke ama bir de sokağa inip bakın. Sokakta saraydan görünmeyen her şeyin göründüğünü görüyorsunuz. Pazar dağıldıktan sonra gidip pazarda kalanları toplamak için birbiriyle yarışanlar olduğunu görüyorsunuz. 20 yıllık iktidarları döneminde Türkiye’yi böyle bir hale getirdiler. Bir zamanlar yolsuzluk, yoksulluk, yasakların kalkacağından bahsediyorlardı. Yolsuzlukları artık onların dahi görebileceği bir boyuta geldi” dedi. 

Hükümetin politikalarından bazı grupların hoşnut olduğunu savunan CHP'li Salıcı, “Biz bu düzenden memnun değiliz. İnsanca, hakça bir düzen kurmak için yola çıktık. Bunu da önümüzdeki ilk seçimde, o seçim ne zaman olacaksa tarihine onlar karar versin, ister erken ister baskın ister zamanında; nasıl istiyorlarsa biz bu iktidarı, o seçimde geldikleri yere göndereceğiz. Daha önce çok ağır sözler söyledikleri devlet başkanlarıyla bir araya gelmek için araya aracı koyuyorlar. İsrail ile büyükelçilik seviyesinde ilişkiler normalleşmeye başlıyor. Biz yıllardır söylüyorduk, ‘Komşularıyla kavga eden bir iktidar doğru bir iktidar olmaz. Komşularımızla iyi ilişkiler kuralım’. O zamanlar bize hakaret ediyorlardı. Şimdi öyle bir zaman geldi ki ‘Esed’ tekrar ‘Kardeşim Esad’ olmaya başladı. Yumuşatma hareketleri yürütüyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri önünde el pençe divan duruyorlar, ‘Belki bize para verirler de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı devam eder’ diye. Türkiye’yi küçük düşürüyorlar. 10 yıldan beri Suriye’de yürütmüş oldukları politikayı değiştirerek aslında kendi kirlettikleri testiden su içmeye hazırlanıyorlar. Keşke daha evvel yapsalardı. Keşke Suriye ile 10 yıllık süreç yaşanmasaydı, bu ülkeye milyonlarca kaçak göçmen gelmeseydi. Keşke bizim insanımız açlıkla işsizlikle yoksullukla sınanmasaydı. Türkiye’yi sıkıntılı bir duruma soktular. Bu durumu biz ortadan kaldıracağız" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı
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